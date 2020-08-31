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經濟
2020年8月31日星期一
環球數據前瞻
四大內銀半年純利跌逾一成 次季壞帳撥備飈 增幅最少27%最多近倍
下半年盈利仍受壓 分析：或停派股息
淨息差收窄 中銀半年少賺12%
對匯控停派息感意外 平保：冀盡快恢復派息
積金局：積金易料今年內批標書
以立林少陽：買騰訊如買一籃子科技股
本地地產股仍可買來收息
買港交所可對冲中美關係風險
安聯黃瑞麒：機械工程工業股受惠復蘇
WeLab：不想只服務有錢人 港產獨資虛銀 三大理念吸客
83歲客5分鐘完成開戶 「仲叻過我」
中石化半年蝕217億
晶門：疫情惠及旗下產品需求
TVB電商業務 無意涉足物流 李寶安：財務資源足夠未來3年發展
安盛推危疾保險加保產品
WFH或衍生網絡安全風險 Blackpanda：恐侵企業系統
傳統鎖變智能鎖 最快5分鐘安裝
投資1000萬開發 料兩年後可回本
張兆聰：京東績佳急飈 可中長線持有
卓啓雄：債券基金較債券更具分散風險作用
環球數據前瞻
金子：業績勝預期 小米購25133
張兆聰：科技股波動大 聯想勝在穩定
蔡金強：君子豹變的安倍
陳大為：生意淡薄 不如賭博
謝偉銓：住宅物業不減辣有因
內循環概念 汽車內房炒一轉
沈永年：投資舊城難「刀仔鋸大樹」
陸振輝：不要退休後才重視健康
趙海珠：聯儲局「放鴿」 美元或整固
謝紹榮：商業信託適合「息魔」
陸振球：5G 升級 數碼通或挾升
陸振球：「內循環」掀新一輪尋寶遊戲
林少陽：科技泡沫2.0 平衡新舊經濟股
技術取勝：石藥升穿16.3元現突破
李聲揚：政府救巿引發尋租現象
潘迪藍：歐元短期調整是入巿機會
蘇沛豐：受惠長息上升 中壽追落後
李順威：最擁擠交易是科技股 其次黃金
劉思明：追落後大型股 石藥可取
何啟聰：趁高位回軟吸納 美團購 25552
瑞銀亞洲：憧憬追落後 網易購23617
摩根大通亞洲：恒生科指最重磅 小米購24737
周顯：農夫山泉靠薄利多銷
何國良：深圳特區迎40周年 留意相關股
何濼生：經濟復蘇 人人有責
王弼：炒金礦股GDX利潤厚
曾淵滄：新經濟離不開舊經濟
湯文亮：如何雄霸賭業看美國失策
陳永傑：買樓抗衡美元貶值
廖偉強：移民易還是上車易？
布少明：搶在「北水歸位」前入市
李志成：樓市不弱 反撲在望
太古城均呎1.8萬元 重返年初爆疫時 按月大跌逾一成 十大屋苑逾半錄跌幅
一手本月逼千宗 帝御佔五成半
龍門居3房綠表420萬 重返年初價
MALIBU本月破150宗租賃 3房月租2.6萬
白石角嘉熙 「水晶廚房」擴室內空間感
君傲灣量升價跌 呎價回落6%
臨近退休 選側重保證回報年金
環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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四大內銀半年純利跌逾一成 次季壞帳撥備飈 增幅最少27%最多近倍
下半年盈利仍受壓 分析：或停派股息
淨息差收窄 中銀半年少賺12%
對匯控停派息感意外 平保：冀盡快恢復派息
積金局：積金易料今年內批標書
以立林少陽：買騰訊如買一籃子科技股
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張兆聰：京東績佳急飈 可中長線持有
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環球數據前瞻
金子：業績勝預期 小米購25133
張兆聰：科技股波動大 聯想勝在穩定
蔡金強：君子豹變的安倍
陳大為：生意淡薄 不如賭博
謝偉銓：住宅物業不減辣有因
內循環概念 汽車內房炒一轉
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趙海珠：聯儲局「放鴿」 美元或整固
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陸振球：5G 升級 數碼通或挾升
陸振球：「內循環」掀新一輪尋寶遊戲
林少陽：科技泡沫2.0 平衡新舊經濟股
技術取勝：石藥升穿16.3元現突破
李聲揚：政府救巿引發尋租現象
潘迪藍：歐元短期調整是入巿機會
蘇沛豐：受惠長息上升 中壽追落後
李順威：最擁擠交易是科技股 其次黃金
劉思明：追落後大型股 石藥可取
何啟聰：趁高位回軟吸納 美團購 25552
瑞銀亞洲：憧憬追落後 網易購23617
摩根大通亞洲：恒生科指最重磅 小米購24737
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何國良：深圳特區迎40周年 留意相關股
何濼生：經濟復蘇 人人有責
王弼：炒金礦股GDX利潤厚
曾淵滄：新經濟離不開舊經濟
湯文亮：如何雄霸賭業看美國失策
陳永傑：買樓抗衡美元貶值
廖偉強：移民易還是上車易？
布少明：搶在「北水歸位」前入市
李志成：樓市不弱 反撲在望
太古城均呎1.8萬元 重返年初爆疫時 按月大跌逾一成 十大屋苑逾半錄跌幅
一手本月逼千宗 帝御佔五成半
龍門居3房綠表420萬 重返年初價
MALIBU本月破150宗租賃 3房月租2.6萬
白石角嘉熙 「水晶廚房」擴室內空間感
君傲灣量升價跌 呎價回落6%
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