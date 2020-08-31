卓啓雄：債券基金較債券更具分散風險作用

結束生意換來大約800萬元現金正好為他規劃退休儲備時，帶來更大的彈性和靈活度。筆者建議他將資金大致按40％、30％、20％及10％劃分，分別投放保險儲蓄、債券基金、股票及流動現金。

近年興起「傳承」類儲蓄保單，Vincent一次過供款300萬元計，第六個保單年度起，可每年提取15萬元，相當於本金5％，足夠他偕太太周遊列國。根據保單演算，受保人屆85歲，即在22年間，一共提取330萬元。每年可提取金額取決於保單回報及價值，保單回報及價值是按保險公司投資表現而定，有意投保者不妨參考各保險公司過去公布的紅利實現率，或向獨立理財顧問查詢。

Vincent有意將資產傳承予寶貝女，但考慮到女兒未有能力善用金錢，故傾向採用每月向女兒發放生活費。「傳承」類儲蓄保單正好滿足需要，Vincent85歲時，戶口仍有560萬元留給女兒，他可以轉換女兒為受保人，讓其每年提取金額；同時保單持有人Vincent可決定受益人女兒以定期方式分10年、20年或30年領取身故賠償。

講到為資產增值，也莫過於投資股票或債券。Vincent本身是資深投資者，對股票及債券投資有一定認識，筆者唯一建議是緊記投資最重要守則「分散風險」，如選擇投資債券基金，代替單一債券。債券基金一般年回報介乎6至8厘，在資金氾濫時代，債價跌極有限，而投資多款債券的基金更可進一步分散風險，相比起投資單一債券更適合退休人士。

單一債券另要面對企業違約風險，即使眼光獨到，也難預測知名企業違約。另可預留160萬元投資股市，筆者建議可劃分一部分投資新經濟股及醫藥股等高增長股份，讓Vincent可享受股價升幅帶來的財富效應，然而該等股份股價波動較大，宜保留部分注碼投資「收息股」。至於餘下10%可作活期存款，當為「應急錢」之用。

免責聲明：本文章所列之年利率僅供參考，實際計劃之回報率可高於或低於本文章內所列之數字，並會以保單簽發時有效的年利率為準。有關計劃條款及細則，以保險公司提供的資料為準。本文章內容只供參考用途，並屬於作者之個人意見，並不保證所有資料準確無誤，亦不構成任何投資或服務之推介、邀約或游說。投資涉及風險，基金價格可跌可升，過去表現並不代表將來表現。

康宏理財服務有限公司高級業務拓展總監

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