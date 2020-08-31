張兆聰：京東績佳急飈 可中長線持有

聯儲局新政肯定是鴿派，但誰也不預期當局在可見將來加息，零息時間延長對短期市况影響不大。某程度上，當局的貨幣政策面對一個極限，只要不實施負利率，短期債息就無法再跌，孳息曲線在復蘇預期下，就算不陡峭化也難下跌。市場長期通脹預期也已不低，與當局的2%目標也相差不遠。聯儲局就是希望提升通脹容忍度，拉高市場通脹預期，進一步壓低實際債息，把資產價格推高去刺激經濟復蘇。

聯儲局不走日本歐洲老路

當局意圖能不能成功，從上周四、五市况仍未看得清楚。但聯儲局的立場是堅定維持市場的通脹預期，以免走上歐洲和日本的老路，即無論當局如何努力，市場都不相信會有通脹。可以預期，要麼市場通脹預期再升溫，要麼當局會再加碼，例如加大QE、進一步調高通脹目標等。從金價先跌後升，債息先升後回，市場開始有些反應。

若不回收部分流動性 通脹成隱憂

當然，刺激通脹也是一把雙面刃。美歐日中最新的貨幣供應M2增速，分別達23.3％、10.1％、7.9％及10.7％，歷史上從未如此同步、如此規模的貨幣寬鬆。至今未引起通脹，相信與經濟封鎖下令貨幣乘數效應低企。一旦疫情結束，理論上貨幣乘數效應也會回升，若各大央行不回收部分流動性，則通脹壓力是一個隱憂。屆時經濟、股市是否能承受得起，是一個大問號。

但對當局來說，當務之急是要令市場相信有通脹、甚至成功推升通脹，到真的有通脹時，要打壓就再容易不過。因此，設局仍是利好股市。至於金價，由於通脹預期已達到1.6%至1.8%，若未能進一步推高，要破頂仍有難度。

本倉持有阿里（9988）和拼多多（PDD），但就沒有買入京東（9618），主因是京東一直定位點尷尬，客戶增長面對樽頸，前有阿里，又有3、4線的拼多多追趕。但第2季度京東年度活躍用戶數按年增加30%至4.174億，至6月手機每日活躍用戶按年增長40%。收入方面，京東上季商品收入及服務收入分別按年增加33.5%及36.4%。表現令市場徹底改觀。京東績後急升逾30%，已反映了業務改善，但仍可小注買入捕捉中長線增長。

本周會沽出上升乏力的希瑪（3309）、止蝕舜宇光學（2382），買入1000股伊利、300股海天味業以及300股京東。

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