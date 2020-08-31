經濟

傳統鎖變智能鎖 最快5分鐘安裝

【明報專訊】在物聯網年代，想將家中的門鎖更換成電子智能鎖，但市面一般智能鎖售價昂貴，安裝亦大費周章。有港商研發出一種嶄新智能鎖，售價相對較低，安裝流程簡單，而且可以與舊有的傳統鎖並存，保留使用鎖匙開啟。

明報記者 薛偉傑

攝影 鄧宗弘

樂思科技（Lockis Technology）創辦人梁樂遜表示，他們用了3年時間來研發「樂思智能鎖」，特點是毋須完全拆除傳統門鎖，可以兩者並存，最快5分鐘安裝完成。該公司的方案只需將傳統門鎖的鎖芯或鎖口更換，其他部分可以保留，之後用戶可以使用安裝該公司手機App的智能手機來開門。若有長者不熟悉智能手機，仍然可以使用原來鎖匙來開門。從外觀來看，亦看不出這個門鎖已經「變身」。品牌名為Lockis，就是取Lock Invisibly Smart（看不出的智能鎖）之意。

只需更換傳統門鎖鎖芯或鎖口

這種方案可以令產品售價相對較低，減少換鎖工夫和時間。而且，智能鎖芯或鎖口配上兩枚鋰電池，一般可以使用2萬次至10萬次，當電量低時，可以透過手機App知悉，用戶亦可以使用鎖匙來開門。

梁樂遜認為，傳統門鎖最大限制是用戶要為每把鎖配備一條鎖匙，對於物業管理人員或企業負責人來說，要保管多條鎖匙，會有些心理負擔和不便。若改用公司產品，用戶只需一個手機App就可以開啟大門、房間、洗手間、儲物櫃、辦公枱櫃桶、信箱等。而且這方案可以減少「實體接觸」，有公司或商廈需要拿鎖匙開洗手間門，在疫情之下，多人接觸同一條鎖匙，實在不太理想。此外，有業主每次出租住宅單位租約期滿，收回單位後，為了保安理由，需要換門鎖。若改用公司方案，業主可以設定租客手機App開啟單位有效期，毋須每次收回單位都換門鎖。

據他透露，現時路政署有100餘支智能街燈燈柱使用公司其中一款智能鎖，以簡化管理。有8至10家物業管理公司商討合作，以及有持多個住宅單位專門短租的業主，有意全部轉用公司的智能鎖。另有一家專門生產辦公室家俬的廠商，新產品有意使用公司的智能鎖。

中長期來說，梁樂遜希望，可以將升降機控制功能與現時開鎖手機App整合，令到同一個手機App可以開啟多個房門，亦可以代替按等候掣，並代替按升降機內樓層掣。去年10月起，公司已在本地某大學其中一座宿舍的一部升降機試驗這種技術，至今已試驗了10個月，但暫時只代替按等候掣。

研究整合升降機控制功能

梁樂遜表示，要實現用手機App來乘搭升降機，有兩種做法，第一，是升降機公司讓該公司手機App和升降機控制程式進行系統對接；第二，是在每部升降機加裝一部公司的裝置。現時，已有兩家升降機公司及物業發展商就此商討合作。

另外，他認為，那些可以讓訪客和每個單位住戶對話的有線門禁對講系統，現時已經有些過時。因為這種傳統設計的系統需要在每個單位內都安裝一部對講機，而且拉線工程成本非常高。若以有線視像對講系統來說，每戶硬件成本加上拉線工程收費，至少要2500元或以上。但現時每家每戶都有智能手機，所以，公司研發出一種無線門禁對講系統。只要住戶安裝公司手機App，安裝在大廈門口的主機會透過Wi-Fi上網或網絡線上網，將訪客聲音和影像傳送到受訪住戶手機，讓雙方視像對話。

整套方案連安裝費約5萬

整套方案售價連安裝費約5萬元，若單位數目多的住宅大廈來說，相對傳統有線門禁對講系統，可以節省很多。而且，這種方案可以方便物業管理員，當管理員去了巡邏時，仍然可以透過智能手機看到有人到訪。

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