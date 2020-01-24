WFH或衍生網絡安全風險 Blackpanda：恐侵企業系統

網絡安全事件應變公司Blackpanda 聯席創辦人及行政總裁余靖指出，不少市民在家使用的路由器（Router）並不如企業般設有防火牆、防毒系統等保安措施，甚至不曾更改預設密碼，黑客有機會通過家用網絡，經員工電腦入侵企業系統。

家用路由器不如企業般設防火牆

Blackpanda在2015成立，目前主要在香港和新加坡營運，客戶主要為金融企業。現時不少科技公司和大型諮詢公司亦有提供網絡保安應變服務。

余靖舉例指，曾有黑客在周末透過員工的家用電腦，入侵金融企業系統，將一切檔案加密後勒索數以十萬計美元贖款，否則刪除檔案，因為加密相當複雜，公司難以取回資料。

另外，釣魚電郵攻擊亦相當常見，有報告指疫情開始後個案增加6倍，黑客會偽冒知名企業發送電郵，用戶點擊連結便被入侵；亦有黑客入侵高層主管電郵了解行政程序，再伺機假扮主管發送電郵指示轉帳，每次只偷取小量款項免被察覺。

籲使用多重認證登入

余靖指，公司過去3年處理約100宗個案，但企業開始在家工作後，接到查詢和求助明顯增加，近4個月已有15宗。至於如何加強在家工作網絡保安，他建議最簡單是使用多重認證（MFA）登入，因為不少人會以同一個密碼登入不同的賬號，只要攻破其中一個密碼便有機會入侵包括公司在內的其他系統。

因此登入時除了密碼外可加上另一重認證，例如產生驗證碼的應用程式，有助防止絕大部分有關身分認證的入侵。

企業可投保網絡保安保險

此外，他亦建議公司應預先與內部或第三方網絡保安隊伍，制定網絡攻擊應急方案，聯絡專業人士協助尋找攻擊原因和儘快回復營運。企業也應投保網絡保安保險，確保公司和第三者的事故應變、事後調查和法律費用。