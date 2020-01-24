經濟

TVB電商業務 無意涉足物流 李寶安：財務資源足夠未來3年發展

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）面對新冠肺炎疫情衝擊廣告收入，致免費電視業務罕見巨額虧損，TVB副主席兼行政總裁李寶安指出，集團正開拓更多非廣告業務如電商等彌補收入下跌，上半年舉行兩次「感謝祭」促銷活動，銷售金額均逾千萬元。他稱，集團經營電商業務的定位，會以協助商戶處理消費者落單為重點，無意涉足經營成本較高的物流付運環節。

明報記者 陳偉燊

由於逐步亦拓展網購業務，TVB近年經常被拿來與香港電視（1137）比較，包括網購在內的大台網業務，今年上半年亦錄得逾3000萬元分部盈利。不過，李寶安指出，集團經營模式與港視有別，TVB網購平台Big Big Shop 現時只供消費者落單，由參與的廣告商戶付運，或提供取貨點供客人取貨。此外，港視早前舉辦網上書展，TVB則在Big Big Shop 舉辦線上虛擬活動big big動漫節。李寶安指出，平台會同時銷售限定產品及手辦模型銷售，開拓新收入來源。

指集團經營模式與港視有別

李寶安表示，今年舉辦兩次Big Big Shop 感謝祭促銷，均錄得銷售逾千萬元，初見成績。惟他指出，若兼營物流付運，既要承擔物流及人員成本，亦要令貨品「齊、多、靚」，一旦電商生意擴大，成本就會更高，一旦面對財力、物流及人力更多的大型超市加入競爭，「會變得好難做」，因此不會涉足物流部分。

借助MyTV SUPER增訂戶收入

在開發電商以外，李寶安指，TVB 亦嘗試借助MyTV SUPER增加訂戶收入，以及開展更多內地合拍劇彌補廣告收入損失。TVB 亦會供應內容予中國移動香港旗下的UTV，及向華為在海外26個國家的OTT平台供應節目，令TVB的內容覆蓋更遍遠國家及地區。

至於免費電視市場方面，李寶安指出， 去年起接連受社會運動困擾、新冠肺炎疫情衝擊零售廣告商戶，以及中美關係問題影響市場環境，令廣告收入削減大半，坦言是「全行皆輸」。他說，TVB上半年蝕2.9億元，表現已比他預期為好。

料下半年廣告市場會較上半年好

他表示，透過年初減省人手及成本，經過內部壓力測試，相信現有財務資源足夠未來3年營運發展。隨著上周五餐飲業再有晚市，加上市况回穩，初步預料下半年廣告市場會較上半年好。

同時，集團亦會趁機將廣告播放平台多元化發展至社交媒體大台網及OTT平台。

相關字詞﹕華為 中國移動香港 李寶安 香港電視 電視廣播

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