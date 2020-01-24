中石化半年蝕217億

無中期息 轉派特別息7仙

上半年中石化的經營虧損為215.01億元，2019年同期則錄收益491.38億元，集團指主要受疫情和油價暴跌的雙重影響，公司原油加工量、化工產品和成品油經營量下降，主要產品價格下跌，庫存損失較大，毛利大幅收窄。集團又預期國際油價低位震盪，原因是受疫情和國際經濟形勢等多種因素影響。

集團上半年資本開支449.9億元，當中勘探及開發板塊資本支出佔204.7億元、煉油板塊資本支出佔95.36億元、營銷及分銷板塊資本支出86.46億元、化工板塊資本支出人民幣61.17億元。下半年，集團指會將根據市場變化，動態優化調整投資項目，預計全年資本支出比年初計劃降低約10%。

下半年生產目標方面，中石化計劃生產原油1.38億桶，其中，境內1.24億桶，境外1400萬桶；生產天然氣5,805億立方英尺。煉油方面，下半年計劃加工原油1.3億噸，另計劃生產乙烯610萬噸，以及境內成品油經銷量9200萬噸。