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安聯黃瑞麒：機械工程工業股受惠復蘇

【明報專訊】A股市場上半年跑贏全球主要市場，受惠不少外資流入及流動性充足，還有國策支持。今次找來在A股市場投資經驗豐富，旗下A股基金多年跑贏大市的安聯投資基金經理黃瑞麒分析後市。雖然上半年A股升勢強勁，但他指這次升市其實較為狹窄，僅有4個板塊跑出，但相信隨板塊間輪動，其後升勢相信會更全面，特別是受惠經濟復蘇的機械工程及工業股可看高一線。

黃瑞麒管理的安聯神州A股基金，今年以來錄得約36％回報，為同期表現最好的A股基金之一，他對後市看法值得參考。他在去年4月24日的《基金特區》訪問中，曾表示看好周期消費股，新能源汽車的電池設備商，並看好龍頭券商股，這些板塊今年以來表現同樣不俗。現時基金最大持股電子設備代工廠立訊精密（深:002475)，今年以來更是勁升了1.25倍，第二位的中信証券（6030）亦升了逾四成。

中港兩地今年炒股不炒市

踏入下半年，黃瑞麒指已有迹象顯示，早前經濟受新冠肺炎拖累停擺後，個別地區域經濟已漸趨穩定。政府和央行都推出財政和貨幣政策支持經濟，並可能會持續一段時間，隨市場有充裕流動性，政策支持以及外國投資者增加於內地投資部署的長線需求等，都會成股市動力，對A股長線看法仍然樂觀。

中港兩地市場今年都走炒股不炒市風格。事實上，今年以來A股升勢也非常狹窄。上半年在11個行業中，只有4個行業表現包括健康護理、科技、通訊及消費股跑贏MSCI中國A股在岸指數。隨均值回歸（Mean Reversion）和板塊輪動，他預計下半年市場升勢會更全面，並料明年盈利將有顯著反彈，如果宏觀政冶環境能維持穩定，受惠經濟復蘇的公司和行業表現將有所改善，如機械工程及工業股。

下半年股市升勢或放緩

A股已累積一定升幅，他透露旗下基金尚未有大幅調整倉位，但有作一些板塊輪動，把一些已到目標價，同時欠基本面支持價格再向上的股票，特別是盈利增長前景打了折扣，但估值仍偏高的股票，轉到相對落後，但增長潛力未反映到估值上的股票。

基金亦有在一些表現強勁，但基本面增長已不少反映在估值上的個別股票，先行獲利，主要以科技股為主。考慮到近月股市升幅，他不排除下半年股市升勢或放緩，但現時仍視當市場出現大回調時為買入機會。近月有趁機加倉的板塊為太陽能股，相信會受惠於結構需求增長。

科技股料進整固期

中資科技股自3月底見低位後升勢強勁，投資者都關注能否延續升勢。他長遠對科技股基本面持樂觀態度，主要受惠於隨疫情加快了企業數碼和線上業務增長，同時也使消費者行為已出現根本變化。而且中國在半導體生產等方面自給自足的策略，將會是一個長期趨勢。只是，最近如華為被美國制裁的新聞，反映會有個別公司面臨較大風險。他也相信，恒生科技指數推出，以及中概股來港第二上市，還有螞蟻集團上市都會使科技股成焦點，但經歷最近數個月的強勁升幅後，相信往後會出現整固期。

市場氣氛一片向好，但有些風險仍要留意。黃瑞麒表示，隨着市場動物本能（Animals Spirits）回歸，內地散戶投資者的孖展金額急劇增加，但監管當局經歷過2015年股災時期後，會視之一個危險信號。再者，當局也持續關注市場債務過多問題，更可能考慮收緊孖展融資，或出現市場景氣破滅情况。此外，11月美國總統大選使中美關係更為緊張，即使市場已經對地緣政治新聞的敏感度降低，但是在接下來的數個月中，仍然有對金融市場和經濟更直接影響的風險。

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