本地地產股仍可買來收息

林少陽認為，下半年可看好一些受惠全球經濟反彈的行業。雖然疫情發展仍未明朗，但做投資要抱希望，疫情終會過去，衣食住行等必須消費相關的公司，終會回復正常生意。以本港快餐店為例，雖然疫情期間多了人在家工作，減少出外用餐，快餐店生意減少，但隨舖租有回落壓力，當人工及租金這兩大開支減少，只要需求稍為回復正常，這些快餐店便有反彈機會。

至於地產股，隨疫情致租金收入減少，股價表現也欠佳。事實上今年以來，整個板塊中僅有恒隆（0010）錄升幅，今年以來更是升了近7％，主要源自其業務來自內地商場，較少受本港零售蕭條影響。

疫後本地消費回復

民生舖仍有價值

雖說中美爆發新冷戰或進一步影響本港經濟，但人的生活總要如常。故他相信商場等租務股，當轉型到新模式後有望復蘇，特別近年商場被電商「打殘」，但隨疫情使民眾留於本地消費，表現或更勝以前。再者當經營成本特別是租金降低，當市道回復正常，這些公司升幅比疫情前更強。縱使租務難回到疫情前，但如果是主打民生舖，仍會找到價值。

近期本港仍見一些個別工廈大額成交個案，也反映樓市仍有承接。他認為若投資者抱收息心態，仍可考慮買地產股。

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