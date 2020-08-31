以立林少陽：買騰訊如買一籃子科技股

明報記者 王俊騏

林少陽管理的以立中國基金，今年以來表現強勁，直至7月回報達到21％跑贏大市。其中騰訊（0700）是最大持倉，緊隨其後便是剛染藍的藥明生物（2269），餘下三大持倉為五糧液、中升控股（0881）及佳兆業美好（2168）（見圖）。早前的《Money Monday》中，不少大行基金經理，例如霸菱香港中國股票主管方偉昌、瑞銀投資研究部中國策略主管劉鳴鏑等，都對科技股看法較為審慎。方偉昌已略減科技持倉，劉鳴鏑亦低配科技股。不過，本地基金經理對科技股看法卻較為樂觀，包括上一期《Money Monday》第263期（8月24日出版）中受訪的豐盛金融資產管理董事黃國英，以及今次受訪的林少陽，都相對看好科技股後市。

ATM三股已悉數公布最新業績，三大龍頭的成績表都叫市場滿意。騰訊第二季按年多賺37％勝預期。美團前周（21日）公布第二季純利急升1.51倍，超出市場預期，刺激股價屢破頂，股價今年以來已累升了1.6倍。至於阿里巴巴首季非公認會計準則淨利潤按年增長28%，同樣超出預期，受螞蟻集團上市在即消息刺激，股價也連番破頂。中資科技業績理想，股價猶如脫韁快馬，但美國或推更多制裁措施，估值亦愈抽愈高，目前如何部署？

騰訊阿里估值仍處10年平均值

林少陽表示，表面上騰訊及阿里的估值都已十分昂貴，但其實仍處於10年平均值之中。其中阿里更低，主要源於其身處的電商市場競爭激烈，京東及拼多多等都在搶市佔率，故市場給予較低估值。相對騰訊所在的遊戲產業，則是屬於「餅愈做愈大」，最多是有一些政策風險，但未見市場上有大型遊戲平台作出挑戰。來港第二上市的網易（9999）也非屬於遊戲平台，只是自行出品遊戲，不是騰訊的直接對手。騰訊旗下社交媒體微信，亦未見有性質相同的對手，如微博是像中國版Twitter，認為騰訊整個營運模式都較穩固。而且，說到科網泡沫，林少陽指以近十年騰訊估值平均值，與蘋果公司相比，便知哪個才是泡沫，現時又有別於2000年科網泡沫時，科企有基本面支持。如果要找泡沫，反倒是出現在一些個別生物科技公司上。

至於ATM中應該選哪一隻，追相對較落後的阿里還是一直強勢的美團，與其苦惱那一隻，林少陽指例不如買一隻騰訊，等同一次過集齊不同中資科技股。他解釋，騰訊於多家中型中資科企都有持股，例如阿里巴巴、美團、京東（9618）及拼多多（PDD），如果這些同業成功騰訊已即可受惠，買騰訊等同買大部分中國軟件股，對散戶而言做法會較簡單。

中美關係緊張，科技企業成為磨心，美國政府擬禁止當地企業或個人與微信交易後，中資科技股也曾顯著回調。林認為，現時美國遊戲規則一直「搬龍門」，但從已知資訊中，相信此項制裁對騰訊影響有限。他認為，微信美國版在當地滲透率不高，不能進行支付交易影響不會太大。加上會否落實制裁也是未知數，措施主要都是影響當地華人使用。而且，美國制裁阿里及騰訊等，對自身產業都會帶來影響，加上近年中國已加大研發方面投入，對美國依賴漸減。

制裁騰訊 情緒影響多於實質

林少陽認為，制裁主要是影響市場情緒，特別是對騰訊增長的想像空間減少，皆因受地緣政冶影響，海外擴展遇阻力，自然使潛在上升空間收窄。然而，對於不論是金融市場內的買方（Buy Side）及賣方（Sell Side）而言，以上情况都是可以預計到，對騰訊本身盈利影響也有限，始終騰訊美國業務佔比偏低。同時，從現實角度考量，對一些基金經理而言，在整個大中華區中，盈利穩定如騰訊般的企業選擇不多。

科技股一路高歌猛進之餘，消費股近期也蠢蠢欲動，受中央力推「內循環」國策支持，相關股票能否接力爆發？林少陽認為，中央未公布這個方針前，內地民眾消費力本身已一直增強，在外國地緣政治風險升溫後，加上疫情爆發，使過往出國買奢侈品的消費力留在本土，就算疫情好轉，消費力也會保持。再者在中美貿易戰爆發後，中國貿易盈餘仍創新高，當服務留於國內，需要於國內花錢的行業便看高一線。

貿戰疫情夾擊 內需消費看高一線

較直接受惠的餐飲股趨勢固然能保持，同時醫療股也是受惠者之一。隨着內地人口老化，人均收入增加，醫療有關投入只會有增不減，醫療設備需求勢上升。另一受惠行業為物管股，隨着人們收入增加後對管理費觀念改變，皆因國內樓價上升，都意味物業維護費用會提高，管理物業的質素會影響物業估值，對管理費上升的接受程度也會增加。

在消費行業中，他認為社會架構轉變，也影響到選股方式。林少陽指內地已步入M型社會，貧富懸殊拉闊，未來會出現消費降級。提到這裏，豈不是與上文提到內地人均收入增加，對服務需求上升自相矛盾？他解釋，消費升級及降級其實可以同時存在，最高端需求增加時，追求「平靚正」的基層大眾市場同樣有極大需求。選股時也宜挑產品主攻最高階，及最低階重量的公司，就如手機界中的華為及小米（1810），位處中間的品牌則不宜選。而且，一些產品較低端公司會追上來，意味有增長潛力，甚至搶去外國品牌的市佔率，如家電公司格力。

消費升級降級並存

留意最高最低階巨企

科技、生物科技、物管及教育等都是上半年熱炒的板塊，其實還有一個主題一度成焦點——5G股，但卻漸消失在大眾視野中，除了牽涉到國際政治層面，林少陽也透露目前基金提前獲利的板塊之一正是5G相關股，因為明顯受政治危機影響。以海康威視為例，縱使其海外收入比例不高，但晶片仍倚賴外國，遇上中美糾紛時便會遇到麻煩。

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