經濟
封面故事

以立林少陽：買騰訊如買一籃子科技股

【明報專訊】恒指上周累升308點或1.22%，美國制裁中國科技企業的消息，無阻ATMX升勢，阿里巴巴（9988）、美團（3690）及小米（1810）屢屢破頂。今期封面故事專訪以立投資董事總經理林少陽、安聯投資基金經理黃瑞麒，分析接下來市場的投資機會。林少陽認為，美國制裁騰訊（0700）禁止旗下微信與美企交易，主要是限制了市場對其增長空間的想像，但公司在美業務佔比低，對盈利影響有限，加上基金從現實考慮，在大中華區盈利穩定如騰訊的選擇不多。黃瑞麒則估計，中資科技股經過一輪升勢後，將出現調整期，並透露旗下已有基金先行獲利。

明報記者 王俊騏

林少陽管理的以立中國基金，今年以來表現強勁，直至7月回報達到21％跑贏大市。其中騰訊（0700）是最大持倉，緊隨其後便是剛染藍的藥明生物（2269），餘下三大持倉為五糧液、中升控股（0881）及佳兆業美好（2168）（見圖）。早前的《Money Monday》中，不少大行基金經理，例如霸菱香港中國股票主管方偉昌、瑞銀投資研究部中國策略主管劉鳴鏑等，都對科技股看法較為審慎。方偉昌已略減科技持倉，劉鳴鏑亦低配科技股。不過，本地基金經理對科技股看法卻較為樂觀，包括上一期《Money Monday》第263期（8月24日出版）中受訪的豐盛金融資產管理董事黃國英，以及今次受訪的林少陽，都相對看好科技股後市。

ATM三股已悉數公布最新業績，三大龍頭的成績表都叫市場滿意。騰訊第二季按年多賺37％勝預期。美團前周（21日）公布第二季純利急升1.51倍，超出市場預期，刺激股價屢破頂，股價今年以來已累升了1.6倍。至於阿里巴巴首季非公認會計準則淨利潤按年增長28%，同樣超出預期，受螞蟻集團上市在即消息刺激，股價也連番破頂。中資科技業績理想，股價猶如脫韁快馬，但美國或推更多制裁措施，估值亦愈抽愈高，目前如何部署？

騰訊阿里估值仍處10年平均值

林少陽表示，表面上騰訊及阿里的估值都已十分昂貴，但其實仍處於10年平均值之中。其中阿里更低，主要源於其身處的電商市場競爭激烈，京東及拼多多等都在搶市佔率，故市場給予較低估值。相對騰訊所在的遊戲產業，則是屬於「餅愈做愈大」，最多是有一些政策風險，但未見市場上有大型遊戲平台作出挑戰。來港第二上市的網易（9999）也非屬於遊戲平台，只是自行出品遊戲，不是騰訊的直接對手。騰訊旗下社交媒體微信，亦未見有性質相同的對手，如微博是像中國版Twitter，認為騰訊整個營運模式都較穩固。而且，說到科網泡沫，林少陽指以近十年騰訊估值平均值，與蘋果公司相比，便知哪個才是泡沫，現時又有別於2000年科網泡沫時，科企有基本面支持。如果要找泡沫，反倒是出現在一些個別生物科技公司上。

至於ATM中應該選哪一隻，追相對較落後的阿里還是一直強勢的美團，與其苦惱那一隻，林少陽指例不如買一隻騰訊，等同一次過集齊不同中資科技股。他解釋，騰訊於多家中型中資科企都有持股，例如阿里巴巴、美團、京東（9618）及拼多多（PDD），如果這些同業成功騰訊已即可受惠，買騰訊等同買大部分中國軟件股，對散戶而言做法會較簡單。

中美關係緊張，科技企業成為磨心，美國政府擬禁止當地企業或個人與微信交易後，中資科技股也曾顯著回調。林認為，現時美國遊戲規則一直「搬龍門」，但從已知資訊中，相信此項制裁對騰訊影響有限。他認為，微信美國版在當地滲透率不高，不能進行支付交易影響不會太大。加上會否落實制裁也是未知數，措施主要都是影響當地華人使用。而且，美國制裁阿里及騰訊等，對自身產業都會帶來影響，加上近年中國已加大研發方面投入，對美國依賴漸減。

制裁騰訊 情緒影響多於實質

林少陽認為，制裁主要是影響市場情緒，特別是對騰訊增長的想像空間減少，皆因受地緣政冶影響，海外擴展遇阻力，自然使潛在上升空間收窄。然而，對於不論是金融市場內的買方（Buy Side）及賣方（Sell Side）而言，以上情况都是可以預計到，對騰訊本身盈利影響也有限，始終騰訊美國業務佔比偏低。同時，從現實角度考量，對一些基金經理而言，在整個大中華區中，盈利穩定如騰訊般的企業選擇不多。

科技股一路高歌猛進之餘，消費股近期也蠢蠢欲動，受中央力推「內循環」國策支持，相關股票能否接力爆發？林少陽認為，中央未公布這個方針前，內地民眾消費力本身已一直增強，在外國地緣政治風險升溫後，加上疫情爆發，使過往出國買奢侈品的消費力留在本土，就算疫情好轉，消費力也會保持。再者在中美貿易戰爆發後，中國貿易盈餘仍創新高，當服務留於國內，需要於國內花錢的行業便看高一線。

貿戰疫情夾擊 內需消費看高一線

較直接受惠的餐飲股趨勢固然能保持，同時醫療股也是受惠者之一。隨着內地人口老化，人均收入增加，醫療有關投入只會有增不減，醫療設備需求勢上升。另一受惠行業為物管股，隨着人們收入增加後對管理費觀念改變，皆因國內樓價上升，都意味物業維護費用會提高，管理物業的質素會影響物業估值，對管理費上升的接受程度也會增加。

在消費行業中，他認為社會架構轉變，也影響到選股方式。林少陽指內地已步入M型社會，貧富懸殊拉闊，未來會出現消費降級。提到這裏，豈不是與上文提到內地人均收入增加，對服務需求上升自相矛盾？他解釋，消費升級及降級其實可以同時存在，最高端需求增加時，追求「平靚正」的基層大眾市場同樣有極大需求。選股時也宜挑產品主攻最高階，及最低階重量的公司，就如手機界中的華為及小米（1810），位處中間的品牌則不宜選。而且，一些產品較低端公司會追上來，意味有增長潛力，甚至搶去外國品牌的市佔率，如家電公司格力。

消費升級降級並存

留意最高最低階巨企

科技、生物科技、物管及教育等都是上半年熱炒的板塊，其實還有一個主題一度成焦點——5G股，但卻漸消失在大眾視野中，除了牽涉到國際政治層面，林少陽也透露目前基金提前獲利的板塊之一正是5G相關股，因為明顯受政治危機影響。以海康威視為例，縱使其海外收入比例不高，但晶片仍倚賴外國，遇上中美糾紛時便會遇到麻煩。

[封面故事]

上 / 下一篇新聞

四大內銀半年純利跌逾一成 次季壞帳撥備飈 增幅最少27%最多近倍
四大內銀半年純利跌逾一成 次季壞帳撥備飈 增幅最少27%最多近倍
下半年盈利仍受壓 分析：或停派股息
下半年盈利仍受壓 分析：或停派股息
淨息差收窄 中銀半年少賺12%
淨息差收窄 中銀半年少賺12%
對匯控停派息感意外 平保：冀盡快恢復派息
對匯控停派息感意外 平保：冀盡快恢復派息
積金局：積金易料今年內批標書
積金局：積金易料今年內批標書
本地地產股仍可買來收息
本地地產股仍可買來收息
買港交所可對冲中美關係風險
買港交所可對冲中美關係風險
安聯黃瑞麒：機械工程工業股受惠復蘇
安聯黃瑞麒：機械工程工業股受惠復蘇
WeLab：不想只服務有錢人 港產獨資虛銀 三大理念吸客
WeLab：不想只服務有錢人 港產獨資虛銀 三大理念吸客
83歲客5分鐘完成開戶 「仲叻過我」
83歲客5分鐘完成開戶 「仲叻過我」
中石化半年蝕217億
中石化半年蝕217億
晶門：疫情惠及旗下產品需求
晶門：疫情惠及旗下產品需求
TVB電商業務 無意涉足物流 李寶安：財務資源足夠未來3年發展
TVB電商業務 無意涉足物流 李寶安：財務資源足夠未來3年發展
安盛推危疾保險加保產品
安盛推危疾保險加保產品
WFH或衍生網絡安全風險 Blackpanda：恐侵企業系統
WFH或衍生網絡安全風險 Blackpanda：恐侵企業系統
傳統鎖變智能鎖 最快5分鐘安裝
傳統鎖變智能鎖 最快5分鐘安裝
投資1000萬開發 料兩年後可回本
投資1000萬開發 料兩年後可回本
張兆聰：京東績佳急飈 可中長線持有
張兆聰：京東績佳急飈 可中長線持有
卓啓雄：債券基金較債券更具分散風險作用
卓啓雄：債券基金較債券更具分散風險作用
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：業績勝預期 小米購25133
金子：業績勝預期 小米購25133
張兆聰：科技股波動大 聯想勝在穩定
張兆聰：科技股波動大 聯想勝在穩定
蔡金強：君子豹變的安倍
蔡金強：君子豹變的安倍
陳大為：生意淡薄 不如賭博
陳大為：生意淡薄 不如賭博
謝偉銓：住宅物業不減辣有因
謝偉銓：住宅物業不減辣有因
內循環概念 汽車內房炒一轉
內循環概念 汽車內房炒一轉
沈永年：投資舊城難「刀仔鋸大樹」
沈永年：投資舊城難「刀仔鋸大樹」
陸振輝：不要退休後才重視健康
陸振輝：不要退休後才重視健康
趙海珠：聯儲局「放鴿」 美元或整固
趙海珠：聯儲局「放鴿」 美元或整固
謝紹榮：商業信託適合「息魔」
謝紹榮：商業信託適合「息魔」
陸振球：5G 升級 數碼通或挾升
陸振球：5G 升級 數碼通或挾升
陸振球：「內循環」掀新一輪尋寶遊戲
陸振球：「內循環」掀新一輪尋寶遊戲
林少陽：科技泡沫2.0 平衡新舊經濟股
林少陽：科技泡沫2.0 平衡新舊經濟股
技術取勝：石藥升穿16.3元現突破
技術取勝：石藥升穿16.3元現突破
李聲揚：政府救巿引發尋租現象
李聲揚：政府救巿引發尋租現象
潘迪藍：歐元短期調整是入巿機會
潘迪藍：歐元短期調整是入巿機會
蘇沛豐：受惠長息上升 中壽追落後
蘇沛豐：受惠長息上升 中壽追落後
李順威：最擁擠交易是科技股 其次黃金
李順威：最擁擠交易是科技股 其次黃金
劉思明：追落後大型股 石藥可取
劉思明：追落後大型股 石藥可取
何啟聰：趁高位回軟吸納 美團購 25552
何啟聰：趁高位回軟吸納 美團購 25552
瑞銀亞洲：憧憬追落後 網易購23617
瑞銀亞洲：憧憬追落後 網易購23617
摩根大通亞洲：恒生科指最重磅 小米購24737
摩根大通亞洲：恒生科指最重磅 小米購24737
周顯：農夫山泉靠薄利多銷
周顯：農夫山泉靠薄利多銷
何國良：深圳特區迎40周年 留意相關股
何國良：深圳特區迎40周年 留意相關股
何濼生：經濟復蘇 人人有責
何濼生：經濟復蘇 人人有責
王弼：炒金礦股GDX利潤厚
王弼：炒金礦股GDX利潤厚
曾淵滄：新經濟離不開舊經濟
曾淵滄：新經濟離不開舊經濟
湯文亮：如何雄霸賭業看美國失策
湯文亮：如何雄霸賭業看美國失策
陳永傑：買樓抗衡美元貶值
陳永傑：買樓抗衡美元貶值
廖偉強：移民易還是上車易？
廖偉強：移民易還是上車易？
布少明：搶在「北水歸位」前入市
布少明：搶在「北水歸位」前入市
李志成：樓市不弱 反撲在望
李志成：樓市不弱 反撲在望
太古城均呎1.8萬元 重返年初爆疫時 按月大跌逾一成 十大屋苑逾半錄跌幅
太古城均呎1.8萬元 重返年初爆疫時 按月大跌逾一成 十大屋苑逾半錄跌幅
一手本月逼千宗 帝御佔五成半
一手本月逼千宗 帝御佔五成半
龍門居3房綠表420萬 重返年初價
龍門居3房綠表420萬 重返年初價
MALIBU本月破150宗租賃 3房月租2.6萬
MALIBU本月破150宗租賃 3房月租2.6萬
白石角嘉熙 「水晶廚房」擴室內空間感
白石角嘉熙 「水晶廚房」擴室內空間感
君傲灣量升價跌 呎價回落6%
君傲灣量升價跌 呎價回落6%
臨近退休 選側重保證回報年金
臨近退休 選側重保證回報年金