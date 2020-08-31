積金局：積金易料今年內批標書

羅盛梅：平台助推低收費

電子化方面，她指出，截至去年底，大約有40%至50%的僱主採用電子方式處理強積金的行政工作，高於2017年的30%。同時疫情推動市民更多應用網絡平台，有個別受託人稱，至今年6月底計劃成員經電子渠道申請個人帳戶的比例已提高至70%，因此當局下半年將積極推動數碼轉型，並鼓勵業界研發「虛擬受託人」以應用在儲蓄、投資及退休保障等方面，以配合屆時「積金易」平台的啟用。她認為，「積金易」平台啟用後將有效推低收費，有助引入競爭。

研再放寬投資產品

早前積金局已擴大強積金可投資於房託基金（REITs）的比例與市場數目，未來會「與時並進」，她指出，當局會考慮增加更多新的、兼具針對性的可供成分基金或基金經理投資之資產類別，「例如有些投資市場已有些創新元素，或者新數碼經濟的可投資產等」，令產品選擇更多元化。不過，她強調，基於強積金制度需要傾向保守，當中存在很多風險胃納，因此有關放寬需要再作研究。

另一方面，早前疫情嚴峻，當局數據顯示，今年4月至7月，積金局每月平均投訴宗數錄得289宗，較2019至20年財政度的268宗錄得上升8%。羅盛梅表示，雖然僱主拖欠強積金供款有所增加，但並沒有出現大規模拖欠情况，而疫情期間，超過九成僱主能準時供款。