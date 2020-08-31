經濟

對匯控停派息感意外 平保：冀盡快恢復派息

【明報專訊】匯控（0005）繼取消去年度末期股息後，早前宣布今年內亦不會派息，曾對此表示關注的匯控第二大股東中國平安（2318），公司聯席首席執行官兼首席財務官姚波日前表示，匯控取消派息預計將令平保全年少收數十億元（人民幣‧下同）股息，以集團去年度總投資收益約2000億元計算，影響不算太大。

惟他亦指匯控因疫情和監管要求不派息，出乎他們預料之外，目前正積極與匯控管理層溝通，期望盡快恢復派息。

姚波：少收數十億股息 影響不大

因新冠肺炎影響，平保上半年壽險新業務價值代理保單銷售下跌24%，即使封城措施在第二季逐步放寬，期內新業務價值跌幅仍與首季相若。姚波表示，上半年不時仍有境外輸入病例，客戶生活習慣未完全回復正常，業務回復速度亦較預期慢。同時平保在2018年開始，針對產品設計、營銷體系、銷售渠道等進行改革，例如淘汰低產能的代理人等，措施在短期內對業績仍構成壓力。

姚波指今年下半年業務逐步改善，但今年仍面對較大壓力，隨着改革項目，例如新保險代理管理辦法等在下半年逐步落實，改革效果會在明年更快顯現，新業務價值、首年保費、代理人均產能和收入等在明年恢復增長。

下半年業務有改善 惟壓力仍大

上半年平保股息多派6.67%，高於營運利潤1.2%的增幅，市場認為增幅有驚喜。姚波表示，公司派息與營運利潤掛鈎，惟派息比率可以稍作調整。平保派息增長除來自營運利潤穩定增長，亦包括管理層如何判斷未來的利潤增長前景，以及考慮償付能力和資本充足狀况。

雖然下半年還有不確定因素，不過他對下半年以至未來的營運利潤增長抱有信心。

相關字詞﹕武漢肺炎 新冠肺炎 投資收益 派息 匯控 平保

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