淨息差收窄 中銀半年少賺12%

手機銀行交易宗數升逾六成

該行稱，新冠肺炎衝擊全球經濟，商業活動受到打擊，宏觀前景不確定性持續增加，集團審慎更新預期信用損失模型參數，以及期內貸款增長，引致撥備增加。今年上半年，中銀貸款及其他帳項減值準備淨撥備為13.11億元，按年增加82.8%。惟疫情下更多客戶透過手機理財，上半年手機銀行活躍客戶數升23%，上半年手機銀行交易筆數按年升逾六成

截至今年6月底止，中銀客戶存款及貸款總額分別較去年底增長6.5%和7.7%。其中存款增長主要來自往來及儲蓄存款，鎖定性質較強的定期、短期及通知存款卻略見收縮，期內減少5.7%或513.58億元，至8508.93億元。貸款方面，在香港使用貸款上升684.12億元或7.4%，工商金融業貸款增長9.8%，主要源自製造業、物業投資、運輸及運輸設備和新股融資貸款，個人貸款則上升4.4%，住宅按揭貸款（不包括政府資助房屋計劃下按揭貸款）增長4.1%，其他個人貸款則增長7.7%。