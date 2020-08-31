經濟

下半年盈利仍受壓 分析：或停派股息

【明報專訊】四大國有銀行上半年盈利能力普遍下滑，淨息差跌幅介乎0.01至0.15個百分點，當中工行（1398）跌幅最大。有分析員認為，由於多間大型內銀全年盈利很大可能錄得倒退，不排除今年會暫停派發股息。

貸款規模增 淨利息收入升

工行上半年淨息差為1.98%，按年跌0.15個百分點，淨利息收益率按年下跌16個基點至2.13%；農行（1288）淨息差為1.98%，淨利息收益率按年下跌2個基點至2.14%；中行（3988）則跌最少，惟其1.82%淨息差卻是四大內銀中最低。建行（0939）淨息差則按年收窄13個基點至1.99%，淨利息收益率按年下跌13個基點至2.14％。

雖然盈利能力下滑，惟受惠貸款規模增加，四大行上半年淨利息收入均錄得增長。截至今年6月底止，工行淨利息收入按年增長2.4%至3065.49億元（人民幣‧下同），主要是由於集團加大對實體經濟的投融資力度，總生息資產規模增加所致；建行受惠於生息資產增長帶動，淨利息收入亦按年增長6.41%至2664.93億元。

富瑞集團中國金融業首席分析師陳姝瑾表示，估計今年貸款市場報價利率（LPR）再下跌的概率不大，但隨着存款利率下跌，以及銀行貸款狀况保持相若規模，估計第三季未必會有太大改善，不過由於上半年的基數較大，預料整體內銀全年淨息差下跌幅度將會減少。

此外，在派息政策方面，她指出，派息將取決於全年的經濟及銀行盈利，由於盈利預計難以錄得增長，相信今年全年內銀不派息的機率甚大，有機會到明年才會恢復。

農行擬向農銀國際增資42.5億元

此外，農行昨同日宣布，董事會審議通過，擬向全資持有的本港子公司農銀國際增資42.5億元。農行表示，綜合考慮該行綜合化經營發展戰略、農銀國際發展情况及有關監管要求等因素，為進一步發揮農銀國際對該行的重要功能補充作用，促進該行在新形勢下更好服務國家戰略和支持實體經濟發展，因此向農銀國際增資。農銀國際於2009年11月成立，截至今年6月底，總資產413.71億元，淨資產85.27億元，上半年淨利潤1.94億元。

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