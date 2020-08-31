四大內銀半年純利跌逾一成 次季壞帳撥備飈 增幅最少27%最多近倍

明報記者 溫藹紅

受到內地疫情影響，截至今年上半年，多間內銀貸款撥備損失大幅上升，拖累整體盈利下滑均跌逾一成。根據四大行業績，期內資產減值損失按年急增26.5%至近1倍，金額介乎664.84億至1254.56億元（人民幣，下同），其中建設銀行（0939）資產減值損失按年增加49%至1115.7億元，拖累純利倒退10.74%至1376.26億元。農業銀行（1288）純利亦倒退10.38%至1088.34億元，主因該行上半年資產減值損失按年上升34.91%至近千億元；而中行資產減值損失更大增逾97%。值得留意的是，四大內銀首季貸款撥備未見大增，反映上半年撥備主要來自第二季。

次季利潤跌幅大

專家估或涉內地收緊指引

不良貸款方面，農行不良貸款餘額約2077.45億元，不良貸款率按年無升跌維持在1.43%。工行不良貸款率最高，按年升2個基點（100個基點等於1厘）至1.5%。建行不良貸款餘額為2455.16億元，不良貸款率按年升6個基點至1.49%；中行則升2個基點至1.42%。

富瑞集團中國金融業首席分析師陳姝瑾表示，對於昨日四大行利潤錄得跌幅並不意外，鑑於上半年各大銀行均受到疫情影響，因此已預計將出現明顯跌幅，不過她認為單以次季而言，部分銀行利潤減少達30%，很大機會是由於監管機構就疫情因素，對銀行的撥備及不良貸款率作出更嚴格指引以支持內地經濟。她預計下半年不良貸款率將持續上升，銀行在未來兩至三年內仍有一定壓力。未來盈利方面，她估計，最差情况下今年全年內銀的盈利跌幅不會超過20%至25%，否則將導致資本充足率下跌，更將對未來的金融系統造成很大影響。

建行：資產質量受壓

工行：投資大幅萎縮

建行表示，全球疫情仍然嚴重，外部輸入風險繼續衝擊國內經濟，疫情反彈風險依然存在，國內企業生產經營安排受到影響，以致內外部需求下降，並稱實體經濟尤其是中小企業面臨較大困難，銀行業務發展亦受到衝擊，資產質量受壓，系統穩定運行面臨挑戰，該行將會加強信用及流動性等風險預判。工行則指，全球經濟於下半年面臨國際貿易和投資大幅萎縮、國際金融市場動盪、國際交往受限、地緣政治風險上升等不利局面，該行會做好疫情防控及經營發展工作。