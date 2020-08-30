多重挑戰加身 中國4方面能源革命

中國煤炭勘明儲量 僅夠開採38年

官方報告顯示，2019年中國能源消費總量48.6億噸標準煤，按年增長3.3%。其中，煤炭消費量約40億噸，石油消費6.5億噸，天然氣消費3067億立方米。可以看到，煤炭仍然是中國能源消費的大頭。但與人們印象有些區別，中國煤炭資源其實非常緊張，目前中國煤炭勘明儲量只夠開採38年。煤炭每年進口量要遠比天然氣更多。從能源安全角度，中國面臨較大挑戰。

但中國已成為世界舞台的重要參與者，是全球第二大經濟體，也是全球最大的二氧化碳排放國，中國做任何事情都對其他國家起到示範作用。面對減排和實現溫室氣體控制目標，「脫碳」成為中國能源革命的有效路徑。

學者倡嚴控煤炭消費量

按照規劃，「十四五」期間（第十四個五年規劃，2021年至2025年）中國新增的電力需求主要依靠增加新能源和可再生能源，再加上終端部門散煤利用量持續下降，「十四五」後期煤炭消費有望呈現持續下降態勢。當前，中國經濟應該堅持綠色復蘇，堅持低碳轉型的理念和政策，這已成共識。清華大學原常務副校長何建坤日前在中國新聞社舉辦的國是論壇上表示，中國經濟恢復必須嚴格控制煤炭消費量的反彈，要大幅度壓縮終端部門使用煤炭。

目前，中國正在嚴格控制煤電產能擴張，避免未來煤電產能過剩。計劃到本世紀中葉建成以新能源和可再生能源為主體的近零排放體系，從根本結束對石油天然氣進口的依賴，保障國家能源供應安全。這也是從源頭上控制常規污染物排放、改善大氣環境質量的根本對策。

具體來看，中國的能源革命將從4個方面進行：一是加快產業轉型升級，建立綠色低碳循環發展的產業體系，「十四五」期間使高耗能產業部門的二氧化碳排放率先達到峰值。

二是加快可再生能源發展，保持風電和太陽能發電新增裝機進度，保障電網安全穩定運行。

三是加快工業建築交通終端部門電力取代化石能源的消費和利用，當前電力在終端能源消費中的佔比約25%左右，到2030年要提升到30%以上。電力替代化石能源對終端部門節能減排將發揮重要作用，同時也為可再生電力的發展提供強勁的需求和市場空間。

四是加強節能減排技術創新，加快全國統一碳排放、碳交易市場建設，以市場機制和政府措施相結合，推進企業技術升級和產業轉型。中國進行能源革命，走綠色可持續發展之路也令全球受益。威廉與弗洛拉·休利特基金會環境項目主任、前美國氣候變化特使喬納森·潘興（Jonathan Pershing）認為，中國現在所做的決定，將會受到美國、印度、歐盟、東南亞及非洲國家的注意，這些國家和地區將根據中國的決定來考慮自己的決策。

[馮其十 神州新形勢]