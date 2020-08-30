8月一二手私樓成交 料成4個月新低

中原地產：疫情趨緩 9月二手登記望回升

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，上述數字反映今年7月期間本地疫情惡化，政府收緊防疫措施，影響樓市活動，拖累二手交投放緩。不過，近期疫情明顯緩和，在用家強大需求支持下，二手樓市恢復活躍，加上政府宣布放寬部分社交距離措施，消息正面，預期9月的二手登記可望回升。

一手方面，截至本月26日，今年8月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得878宗，總值105.4億元，預期整月約有1100宗及120億元，將較7月的1650宗及222.9億元，分別下跌33.3%及46.2%，估計數字將是今年4月錄753宗及80.8億元之後的4個月新低，此反映顯示7月市場有貨尾推售。