8月一二手私樓成交 料成4個月新低

【明報專訊】早前本港疫情爆發第三波，影響樓市活動，令一二手成交量下跌。據中原地產研究部顯示，截至本月26日，今年8月二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得2693宗，總值237.2億元，預測整月登記約3200宗及290億元，將較7月的4107宗及353.8億元，分別下跌22.1%及18%，估計數字是今年4月錄3091宗及涉244.3億元後的4個月新低。
中原地產：疫情趨緩 9月二手登記望回升
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，上述數字反映今年7月期間本地疫情惡化，政府收緊防疫措施，影響樓市活動，拖累二手交投放緩。不過，近期疫情明顯緩和，在用家強大需求支持下，二手樓市恢復活躍，加上政府宣布放寬部分社交距離措施，消息正面，預期9月的二手登記可望回升。
一手方面，截至本月26日，今年8月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得878宗，總值105.4億元，預期整月約有1100宗及120億元，將較7月的1650宗及222.9億元，分別下跌33.3%及46.2%，估計數字將是今年4月錄753宗及80.8億元之後的4個月新低，此反映顯示7月市場有貨尾推售。
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