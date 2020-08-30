帝御‧金灣 單日售30伙

綜合市場資訊，新盤市場昨日錄約55宗成交，屯門帝御‧金灣昨日進行新一輪銷售，單位售出30伙，佔昨日新盤售出伙數逾六成。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目開售首半小時已售出29伙，當中1房連儲物室單位已全數獲揀選。他續稱，昨日售出最高成交呎價的單位為第3座19樓08室，實用290方呎，1房間隔，單位附設連165方呎天台，實呎19,741元。

帝御‧金灣尚有24伙由昨日起至10月5日期間每日招標及截標，主要為特色單位。

新商場帶動 將軍澳兩新盤錄成交

另一邊廂，受惠將軍澳日出康城商場「The LOHAS康城」早前開幕帶動，區內兩新盤連環錄得成交，會德豐旗下日出康城9期MARINI系列，昨日共售出4伙，發展商單日套現逾4300萬元；項目累售1557伙，佔全盤單位總數1653伙的94%，套現逾142億元。而長實（01113）發展的SEA TO SKY，昨日售出2伙，涉逾2700萬元。長實地產投資董事郭子威表示，項目擬於短期內加價約5%。

此外，由新世界（0017）旗下西貢傲瀧，昨日以8315.5萬元售出海景天台三複式戶，單位為B座P2室，實用2946方呎，附設749方呎天台，實呎約2.8萬元。

二手市場方面，樓市回暖，有買家願高價購入優質戶。利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添表示，青衣盈翠半島一個2房以近千萬元成交，有關單位為1座高層H室，屬實用518方呎2房戶，向東望荃灣西一帶海景，新近以990萬元易手，實呎19,112元。

翻查資料，同座高5層H室，在今年7月底以975萬元沽出，即上述低層單位成交價較高層戶貴15萬元或1.5%。原業主於2015年以766萬元購入，持貨5年，帳面獲利224萬元，物業升值29%。