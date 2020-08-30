入秋後防控形勢變嚴峻

世衛早前呼籲各國積極做病毒檢測，無症狀人士也應接受檢測，尤其是調查新冠病毒群組時，需擴大檢測範圍，尋找病情輕微或無症狀感染者，防止疫情傳播。不過相關觀點似乎有別於美國近期的衛生政策。

美國新冠確診個案逐漸回落之際，美國疾控中心（CDC）發布新指引，指與受感染者有密切接觸，但沒有症狀的人士毋須接受檢測，相關內容在醫學界引起爭論。

世衛上周指出，歐洲地區的55國家及地區，有32個的14天新增感染率（new infection rate）增加了10％以上，反映感染個案增加是歐洲的普遍趨勢。

世衛籲減酒店入住率停自助餐

由於大量感染個案與旅遊相關，世衛建議酒店業者考慮減少入住率，以確保旅客的社交距離。世衛也不建議餐飲業者提供自助餐，所有顧客及員工也應遵守預防措施，經常洗手，並戴上口罩。但世衛強調，即使戴了口罩，也須與人保持至少1米的社交距離。

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