疫情反彈 威脅歐洲旅遊業 暑假外遊 多國失守元兇

資料來源：彭博社

歐洲多國在夏季放寬旅遊及社交限制，主要是假設人們在和暖的天氣於戶外感染病毒的可能性較低。但這假設似乎過於樂觀。暑假「大解放」最終令疫情反彈，除了西歐的病例激增，之前疫情相對溫和的部分東南歐地區疫情也加劇。原本因有效控制疫情而備受讚賞的德國，在8月22日的周末也錄得了逾2000宗新病例，是4月以來的最大單日升幅。

德意逾三成新個案屬境外傳入

疫情反彈的主因，是歐洲人在歐洲範圍內旅遊、探親。德國公共衛生機構羅伯特·科赫研究所（Robert Koch Institute）稱，德國最近有近40％的確診個案，都被認為是在德國境外受感染。這情况與意大利類似，意大利近期幾乎有三分之一的新增個案由境外輸入。此外，部分意大利人在其本土的島嶼度假，也將病毒帶回城市。

法國近期的單日新增確診數字也突破5000宗，為4個多月來的新高。法國衛生部門將大多數新增個案，歸咎於夏日派對。即使是歐洲國家的高級官員也違反防疫規定，參與聚集。歐盟委員會愛爾蘭籍貿易專員Phil Hogan，就因8月中未遵守愛爾蘭的防疫衛生措施，在酒店與80名賓客參加聚會而在上周引咎辭職。愛爾蘭農業部長Dara Calleary也出席了這場晚宴，之後宣布辭職。

靠旅業振經濟 人口流動至為重要

德國總理默克爾早前表示，歐洲須「不惜一切代價」避免再次關閉邊界。人員自由流動，對歐盟經濟極為重要。很多歐洲國家的經濟相當依賴旅遊業（見圖），缺乏遊客令很多航空公司、酒店陷入崩潰邊緣。春季關閉邊境，已導致歐洲經濟產出大跌，但歐洲各國政府也不能忽視人們旅遊後把病毒帶回家的問題。

幸而新一波疫情的住院和死亡人數，遠低於春季疫情爆發之初，這部分由於近期較多患者是年輕人。不過歐洲當前的風險之一，是防止病毒在校園擴散，令學校重新關閉。德國柏林重新開放學校兩周後，已有40多家學校報告新冠確診個案，導致師生需要隔離。此外，政府也要防範病毒由年輕人傳播給長者，以免增加醫療系統的壓力。

事實上，歐洲新一波疫情已為經濟帶來影響。隨着疫情再起，歐元區經濟復蘇步伐再次停滯。歐元區8月服務業PMI由7月的54.7，回落至50.1，令經濟V形反彈的希望變得渺茫。

歐洲國家的領袖決心避免實施新的封鎖，但仍需要一些控制疫情的措施。彭博社的評論文章稱，很多國家的醫療部門未必有能力全面追蹤回國人士有否遵守隔離規定，但即使不採取嚴格的防控，歐洲多國政府仍有很多事情可做，例如從高風險地區回國的人都必須接受測試。德國目前就為所有旅遊回國人士免費檢查。

社交限制差異大 防疫添難度

此外，婚宴及私人聚會也是確診個案增加的主因，惟歐洲各國關於社交限制的規訂差異極大。例如德國柏林容許最多500人的室內活動，英國將私人聚會的人數上限定為最多30人，愛爾蘭更限制室內會面不得多於6人。

至於美國方面，近期疫情有所好轉，每日平均新增4.3萬宗確診個案，較本月初跌約兩成。不過有分析質疑，數字下跌可能與檢測減少有關。美國每日檢測次數已由高峰期的82萬次以上，降至近日不足70萬次。

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