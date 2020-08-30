吉利完成上市輔導 可交招股書

【明報專訊】吉利汽車（0175）回歸A股市場再有進展，根據該公司的上市輔導人中金及華泰證券向中國證監會浙江監管局提交的輔導工作總結報告顯示，吉利已經完成由今年6月至8月的上市輔導期。這意味吉利在到A股上市邁進一步，該公司將可正式提交科創板的招股說明書。
有望成內地科創板首家汽車股
由於目前上海科創板沒有汽車股，因此若吉利落實招股，有望成為內地科創板首家汽車股。吉利在今年6月份提出，在科創板建議發行不超過17.31億股，涉及新股並不超過擴大後股本的15%，並不涉及轉換股份。有關到科創板上市的動議，已經於7月29日獲股東會通過。
港股方面，市場消息指出，久傳來港招股的百勝中國，已獲港交所（0388）批准作第二上市，根據彭博社報道，預料該公司集資額超過20億美元。
百勝中國目前在內地主要經營肯德基、必勝客及Taco Bell（塔可貝爾）等品牌餐廳的獨家經營權，同時全資擁有小肥羊及黃記煌等品牌，在內地超過1400個城市經營超過1萬家食肆。
百勝中國獲批准作第二上市
報道亦稱百勝中國已經找來高盛及中金跟進今次上市。另花旗、招銀國際證券及瑞銀為安排行。據悉在中國與美國關係緊張下，以及美國監管機構限制中資公司上市下，多了企業尋求來港上市，藉此取得額外的融資渠道。
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