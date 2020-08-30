吉利完成上市輔導 可交招股書

有望成內地科創板首家汽車股

由於目前上海科創板沒有汽車股，因此若吉利落實招股，有望成為內地科創板首家汽車股。吉利在今年6月份提出，在科創板建議發行不超過17.31億股，涉及新股並不超過擴大後股本的15%，並不涉及轉換股份。有關到科創板上市的動議，已經於7月29日獲股東會通過。

港股方面，市場消息指出，久傳來港招股的百勝中國，已獲港交所（0388）批准作第二上市，根據彭博社報道，預料該公司集資額超過20億美元。

百勝中國目前在內地主要經營肯德基、必勝客及Taco Bell（塔可貝爾）等品牌餐廳的獨家經營權，同時全資擁有小肥羊及黃記煌等品牌，在內地超過1400個城市經營超過1萬家食肆。

百勝中國獲批准作第二上市

報道亦稱百勝中國已經找來高盛及中金跟進今次上市。另花旗、招銀國際證券及瑞銀為安排行。據悉在中國與美國關係緊張下，以及美國監管機構限制中資公司上市下，多了企業尋求來港上市，藉此取得額外的融資渠道。