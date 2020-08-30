標普納指再創新高 道指收復今年跌幅

此外，白宮上周五表示，總統特朗普願意接受總值1.3萬億美元的新冠肺炎救助法案，亦帶動美股上升。標普500指數上升0.67%，至3508點，納指上升0.6%，至11,695點，繼續創新高。

StoneX全球市場策略師Yousef Abbasi指出，目前市場同時受惠經濟有改善迹象，以及貨幣政策保持非常寬鬆，並可能增加財政刺激措施的消息。

證合作收購TikTok 沃爾瑪微軟齊升

沃爾瑪上周四證實，與微軟合作收購TikTok業務，兩股升別上升2.69%和1.03%。戴爾公布季度盈利好過預期，股價上升6.1%。商業軟件公司Workday上調全年訂閱預期，周五急升12.58%。

恒指夜期收報25,418點，上升51點，比上周五日市低水4點。ADR港股比例指數收報25496點，升0.29%。美股連日做好，耀才證券研究部總監植耀輝認為，對港股周一啟示不大，因為美股有貨幣寬鬆等利好因素，港股有中美關係緊張等變數。港股上周五未能守穩25,700點水平，下午回吐近300點。他認為港股短期仍會在區間上落，在24,500點至25,800點波動。