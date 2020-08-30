蘋果封殺 Epic Games無法更新遊戲

目前應用程式從iOS平台或Android平台所得的收入，均會被蘋果和Google收取30%的費用，俗稱「蘋果稅」。Epic Games在8月中在旗下遊戲《要塞英雄》（Fortnite）加入其他支付管道，提供比經應用程式商店優惠的價格購買遊戲內的金幣，此舉動可繞過支付「蘋果稅」，違反應用程式商店使用條款，立即引起蘋果和Google反擊，將遊戲從應用程式商店下架。

Epic Games：答應蘋果即協助壟斷

Epic Games隨即入稟加州法院提告蘋果和Google涉嫌壟斷，要求將遊戲重新上架，法院拒絕相關要求，不過禁止了蘋果封鎖Epic Games使用遊戲圖像開發引擎Unreal Engine的開發者帳號。

蘋果發聲明表示，對必須終止在應用程式的開發者帳號感到失望，Epic多次提交《要塞英雄》的更新，但更新旨在違反應用程式商店的準則，對其他開發者不公平。該公司表示終止此類違規行為是正常的做法，並指控Epic Games指示客戶就此情况直接向蘋果客戶服務部反映，阻塞電話對其他蘋果客戶造成困擾。Epic則反擊指出，蘋果僅准使用他們的付款系統，答應即是協助蘋果維持壟斷地位，壓制自由市場和抬高價格，該公司基於原則難以接受。