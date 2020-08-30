英資管公司擬收購TikTok

特朗普限買家須為美國公司

美國總統特朗普在月初簽署行政命令，因應國家安全禁止美企與字節跳動交易，及後限令在11月前出售TikTok，不過命令要求買家必須為一家美國公司，彭博報道指出，Centricus即使與Triller合作，但該行作為英國公司，被質疑為何可以參與TikTok競投。TikTok發言人回應彭博查詢時，指這潛在交易「荒謬」。Triller未作評論，不過Centricus則證實已向TikTok提出收購要約。

Centricus在2016年成立，曾為軟銀的願景基金提供投資諮詢股務，亦為基金從沙特阿拉伯等中東國家募集資金。該行亦曾協助軟銀在2017年收購美國資產管理公司Fortress Investment Group。

軟銀近期亦曾傳出有意收購TikTok，軟銀本身亦持有字節跳動股權，甚至有消息指其本來擬與Google和沃爾瑪合作，不過隨着沃爾瑪在上周四（27日）宣布與微軟合作，Google行政總裁Sundar Pichai同日亦否認有收購TikTok的計劃，軟銀已中止收購計劃。

軟銀中止收購計劃

CNBC上周五報道，TikTok或在48小時內宣布，以200億至300億美元出售美國、加拿大、澳洲和新西蘭業務，不過未決定向微軟還是甲骨文出售。

在6月份加入TikTok出任行政總裁的Keven Mayer則在上周四宣布辭職，報道稱因為他被排除在出售談判之外，亦與TikTok接近達成交易有關。