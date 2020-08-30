美打壓無礙 華為半年多賺23% 消費者業務增16% 鴻蒙OS手機或明年推

明報記者 陳偉燊

第二季需求增 或因預料制裁加碼

根據華為上載到銀行間債券市場的上半年財務報表，集團收入按年增長13.65%，達到4506.56億元；其間的淨利潤達到431.03億元，更按年增長23.49%。相比起今年首季該公司的收入按年只增長1.93%至1806.14億元；淨利潤按年跌7.58%至133.47億元而言，第二季度的營運表現較今年首季佳。據內媒報道，第二季度表現做好，除了與疫情減退有關之外，亦顯示與手機及平板電腦銷售相關的消費者業務改善有關。該部門上半年收入按年增長15.85%，達到2558億元，增幅比運營商及企業業務為大（見表）。

余承東：今年未必有鴻蒙手機消息

美國商務部及國家安全局進一步於8月17日對華為加緊制裁，將華為位於21個國家的38家子公司列入「實體清單」，阻止華為在未經當局准許下取得生產所需的半導體。市場人士指出，由於業界早已預計美國將加碼制裁，令華為手機產品的需求在第二季度提前湧現，估計之後增長將放緩，這將影響華為往後兩季的表現。

雖然歐美國家持續圍堵華為，並不斷出招力阻華為的5G設備在兩地的市場發展，不過華為的開發業務未見受阻。華為將於今年9月10日至12日於東莞松山湖舉行開發者大會，公布自家的操作系統鴻蒙（Harmony OS）的最新發展。不過，該公司消費者業務首席執行官兼常務董事余承東表示，今年未必會公布推出鴻蒙OS的手機，反而可能明年有機會。華為致力開發鴻蒙，是因為去年5月起，其推出的智能手機無法下載Google 流動服務（GMS） ，影響海外銷售。

聯發科：向美方申請繼續供貨

內媒亦引述余承東指出，美國意圖中斷華為的晶片供應鏈，該公司正想辦法應對。美國連串打擊華為的措施，開始影響當中的供應鏈，並且波及台灣集成電路設計公司聯發科技。聯發科技表示，已經在遵循全球貿易相關法令規定的立場下，依照規定向美方申請，繼續供貨予華為。