MALIBU無敵海景戶 連家俬裝修

【明報專訊】作為本港近年住宅新供應重鎮的將軍澳日出康城，最新入伙、由會德豐發展的第5期MALIBU，可說「食正」日出康城商場「The LOHAS康城」首階段開幕的效應。MALIBU坐擁無遮擋的壯闊海景，近期開放的3房現樓示範單位，由大廳以至3個睡房均能飽覽海灣美景，屬區內優質單位，而且屋苑與港鐵康城站只有咫尺之遙，生活便利。
明報記者 歐陽慧恩、梁穎思
攝影 黃志東
MALIBU是最近康城港鐵站的屋苑之一，從C1出口步行至屋苑不足1分鐘，並有行人天橋接駁商場及屋苑第3座，途中還能順道購物，添置生活用品。項目現已售出逾99%單位，餘下小量單位待售，有一半將以招標形式出售。
步行往康城站不用1分鐘
是次介紹的MALIBU第1座69樓B室現樓示範單位，實用面積850方呎，屬3房1套連儲物室及洗手間戶型，採原則間隔設計，將連全屋家俬及裝修出售。客飯廳牆身各配有特色裝飾，襯托着電視地櫃背後的特色牆。客廳灰色地氈配合布藝梳化，以及飯廳同色系的餐椅，整體觀感歸一。至於6人餐枱上方的時尚吊燈，為客飯廳帶出一份簡約感。
3個睡房與大廳露台方向相同，均能居高臨下欣賞將軍澳海灣及藍塘海峽無敵海景，甚至遠眺對岸港島柴灣一帶。下方可望及正在興建連接將軍澳與藍田的跨灣大橋，而單位處於極高層，料工程噪音問題不大。
廳房坐向一致 同享海景
房間設計以清雅為主調，其中主人房以冷色營造平靜氛圍，並連工作平台，讓住戶可放下日常勞累，在房中欣賞美景。其餘兩個細房，一個作單人睡房，另一個作書房，均採大型窗戶，室內格外光猛。客廁及主人房套廁均以天然石材鋪砌地板及牆身，觀感豪華。
廚房採木色及白色廚櫃簡約實用，有足夠收納空間，並配有一系統歐洲品牌電器，儲物室內亦有浴室，可作工人套房。
明年2月前入伙 送8500元消毒服務
屋苑住客會所設施亦相當充足，有健身室、空中花園、兒童遊樂區、室外泳池及瑜伽房等。
另外，據發展商表示，因應新冠肺炎疫情帶來的影響，屋苑目前至明年2月底前入伙的住戶，業主收樓時均會獲贈價值8500元的空間消毒服務。
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