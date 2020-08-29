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經濟
2020年8月29日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
科指ETF開市前爆升 偏離淨值1.7倍 高位接貨共蝕740萬 散戶參與初始投資惹質疑
港交所：不評論 證監：了解中
中港ETF互掛獲批 各兩隻上市
南方追貨 帶動科指曾飈近3%
百勝中國料下周招股
中信半年少賺兩成 董事長：正「瘦身健體」
內銀讓利拖累 交行上季少賺三成 減值損失倍增 分析料行業已見底
內媒：12內房須交「減債」方案
比亞迪上半年收入跌 純利升
上市公司秘書資格豁免 港交所不予實施
中生製藥純利跌16%
上季疫情影響 世華轉蝕4432萬
居家辦公學習 PC銷售轉旺 惠普戴爾早段股價急升逾5%
可樂推自願離職 4000員工先獲邀
亞馬遜推Halo 挑戰Apple Watch
Wetland 3期批預售 最快下月推 飛鵝山道三號5幢洋房「曬冷」招標
CCL八大指數齊跌 兩個月首見
海日灣首宗二手「見血」 不足3年蝕96萬
東涌逾百萬呎商業地招標 最高估值56億
美聯疫情下盈轉虧 半年蝕2435萬
旺角「金魚街」舖3300萬沽 持貨2年勁蝕近四成
陸振球：港樓難大跌 不代表可大升
周末睇樓好去處
MALIBU無敵海景戶 連家俬裝修
鳥瞰未來跨灣大橋 極高層遠眺香港島
商場開幕：The LOHAS帶旺將軍澳
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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科指ETF開市前爆升 偏離淨值1.7倍 高位接貨共蝕740萬 散戶參與初始投資惹質疑
港交所：不評論 證監：了解中
中港ETF互掛獲批 各兩隻上市
南方追貨 帶動科指曾飈近3%
百勝中國料下周招股
中信半年少賺兩成 董事長：正「瘦身健體」
內銀讓利拖累 交行上季少賺三成 減值損失倍增 分析料行業已見底
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比亞迪上半年收入跌 純利升
上市公司秘書資格豁免 港交所不予實施
中生製藥純利跌16%
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鳥瞰未來跨灣大橋 極高層遠眺香港島
商場開幕：The LOHAS帶旺將軍澳
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鳥瞰未來跨灣大橋 極高層遠眺香港島
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