美聯疫情下盈轉虧 半年蝕2435萬

該集團期內錄得24.68億元收益，按年減少14.8%。截至上半年，集團聘用7121名全職僱員，較去年底增加5.8%，其中6034名為營業代理、612名為辦公室後勤員工及475名為前線支援員工。美聯表示，今年次季市况獲得明顯改善，市場普遍預期近乎零息水平將維持一段時間，加上內地及香港抗疫成果較多數西方國家為好，令本地市場對經濟回穩具信心。

線上查詢較去年下半年升85%

另該集團又指，期內積極使用網上銷售平台、視頻會議設施等，務求盡量維持集團正常的服務及營運。今年上半年，該集團來自全渠道的線上查詢量（包括實時線上對話服務、線上預約睇樓等）平均每月超過2萬個，較2019年下半年大幅上升85%。

美聯集團主席黃建業則表示，今年上半年本港住宅物業的成交金額及成交量，對比去年同期均錄得跌幅，雖然跌幅顯著，但未來新盤供應將為逾4年新低，未來3至4年僅約9.2萬伙，加上北水會因恢復通關後重臨，樓市有望於今年第四季出現「U形反彈」，預計全年樓價可升約3%至5%。

黃建業料第四季現「U形反彈」

成交量方面，發展商的售樓步伐受到疫情持續影響，加上新供應回落，發展商不會減價求售，黃氏預計，今年全年一手銷售量達約1.5萬宗，較去年約1.86萬宗下跌約19%。