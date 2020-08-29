美聯疫情下盈轉虧 半年蝕2435萬

【明報專訊】疫情反覆，政府推出限聚令，地產代理生意亦受影響。美聯集團（1200）公布，截至6月底止，股東上半年應佔虧損2435.4萬元，去年同期盈利9359.7萬元。每股虧損3.39仙，不派中期息。集團指，期內業績錄得淨虧損，主要受新型冠狀病毒疫情及其相應的防禦措施而造成不利市場情况所致。
該集團期內錄得24.68億元收益，按年減少14.8%。截至上半年，集團聘用7121名全職僱員，較去年底增加5.8%，其中6034名為營業代理、612名為辦公室後勤員工及475名為前線支援員工。美聯表示，今年次季市况獲得明顯改善，市場普遍預期近乎零息水平將維持一段時間，加上內地及香港抗疫成果較多數西方國家為好，令本地市場對經濟回穩具信心。
線上查詢較去年下半年升85%
另該集團又指，期內積極使用網上銷售平台、視頻會議設施等，務求盡量維持集團正常的服務及營運。今年上半年，該集團來自全渠道的線上查詢量（包括實時線上對話服務、線上預約睇樓等）平均每月超過2萬個，較2019年下半年大幅上升85%。
美聯集團主席黃建業則表示，今年上半年本港住宅物業的成交金額及成交量，對比去年同期均錄得跌幅，雖然跌幅顯著，但未來新盤供應將為逾4年新低，未來3至4年僅約9.2萬伙，加上北水會因恢復通關後重臨，樓市有望於今年第四季出現「U形反彈」，預計全年樓價可升約3%至5%。
黃建業料第四季現「U形反彈」
成交量方面，發展商的售樓步伐受到疫情持續影響，加上新供應回落，發展商不會減價求售，黃氏預計，今年全年一手銷售量達約1.5萬宗，較去年約1.86萬宗下跌約19%。