東涌逾百萬呎商業地招標 最高估值56億

地政總署昨公布，將公開招標出售東涌市地段第45號地皮，地盤面積13.28萬方呎，指定作非工業用途，最高可建樓面達126.13萬方呎，地皮將於下月4日（下周五）開始招標，截標日期為10月16日。地皮位於東涌昇薈及迎東邨以東，是東涌新填海區的首幅私人發展用地，鄰近規劃中的港鐵東涌東站。綜合業界估計，地皮估值37.84億至56.76億元，預計每方呎樓面地價3000至4500元。

萬科青建馬窩地中標價 較次標僅高1%

另上月內房萬科（香港）及青建國際（1240）合組財團在上月底以逾37.05億元、每方呎樓面地價4738元投得的大埔馬窩住宅地，地政總署昨日以不記名方式，公布落選投標者的投標金額，其他入標價介乎15.64億至逾36.6億元，每方呎樓面地價約2000至4681元，即萬科等出價較次標僅高4493萬元或1.2%。

越秀油塘項目縮則 單位申增三成至1393伙

此外，越秀地產（0123）新近就持有的油塘東源街冷藏貨庫等，提出修訂發展方案，縮則增建單位三成。據城規會文件顯示，上述地盤面積約13.2萬方呎，當中包括5522方呎政府土地，越秀擬以5倍地積比率作發展，興建5幢23至29層高的住宅大廈，提供1393伙，單位數目較2018年獲批方案的1056伙，增加337伙或31%，因伙數增加，單位平均面積由原先的506方呎，縮減21%至398方呎。另設208個車位，較過去獲批157個車位增加32%。