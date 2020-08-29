海日灣首宗二手「見血」 不足3年蝕96萬

逾半年減價逾一成

中原分行高級資深區域營業經理馮澤源表示，海日灣首宗二手成交為一期C2座中層B室，實用505方呎，2房連開放式廚房間隔，由於業主早前已購入同區較大面積單位，故希望提供較大議價空間加快沽出放盤，去年12月放盤時開價850萬元，至今年6月減至768萬元，日前議價後減至733萬元易手，實呎14,515元，累計減價13.8％。原業主2018年12月721.7萬元購入單位，現帳面獲利11.3萬元，不過由於持貨不足三年，需付樓價一成額印稅，即73.3萬元，連同購入時釐印及代理佣金等，料實蝕96萬元成13%。

嘉麟閣4300萬沽 低9個月前同類價8%

另外，市場仍有多宗低價成交，代理消息指，嘉麟閣2座高層A室，實用1390方呎，3房間隔，最新連2個車位以約4300萬元售出，實呎30935元。資料顯示，同座高一層同面積A室，去年11月連一個車位以4400萬元售出，參考屋苑車位最新售價約270萬元計，即連同車位價值，今次售出單位成交價較9個月前低約8%。原業主2010年以3088萬元購入，持貨10年帳面獲利1212萬元或39%。

嘉湖3房失守600萬 實呎僅9400元

此外，祥益地產高級經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊本周雖然連錄5宗3房套房成交。

不過，個別成交價卻跌穿600萬元。他指出，屋苑1期9座低層B室，實用633方呎，今年1月以650萬元放盤，放盤8個月後終以595萬元沽出，實呎9400元，為近月低位。原業主於2001年以123萬元購入，持貨約19年，現時帳面獲利472萬元，賺幅高達3.8倍。