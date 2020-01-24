CCL八大指數齊跌 兩個月首見

按周跌1.21% 第三波疫情最大跌幅

最新公布的CCL報178.71點，按周跌1.21%，為第三波疫情爆發以來最大跌幅。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.91點，按周跌1.34%，連續升2周後回軟。

CCL（中小型單位）報179.42點，按周跌1.14%，連升2周後回軟；CCL（大型單位）報175.06點，按周跌1.57%。

分區方面，四大區域同步下跌，港島CCL Mass報186.19點，按周跌3.16%，連跌2周共3.33%；新界西CCL Mass報166.55點，按周跌0.87%，連跌3周共1.68%。

新界東CCL Mass報190.33點，按周跌0.67%，結束2周連升；九龍CCL Mass報177.53點，按周跌0.52%。

中原：下月起樓價有望重拾升軌

若累計疫情再現5周，CCL累跌1.68%，CCL Mass累跌1.66%，CCL（中小型單位）累跌1.68%，CCL（大型單位）累跌1.68%，港島CCL Mass累跌1.34%，九龍CCL Mass累跌2.45%，新界東CCL Mass累跌2.28%，新界西CCL Mass累跌0.41%。

周末二手睇樓量連升4周

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，CCL八大指數齊跌，因市場出現個別低價成交，短暫窒礙樓價升勢，但隨着疫情緩和，預計下月起樓價有望重拾升軌。昨日起政府放寬部分防疫措施，對樓價影響將於下月下旬公布的CCL開始反映。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，全港50個指標屋苑共錄1325組客戶於周末預約睇樓，按周大增10%，連升四周，現時二手業主態度較早前軟化，買家趁機提速入市，料短期市况氣氛維持向好。