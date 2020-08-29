Wetland 3期批預售 最快下月推 飛鵝山道三號5幢洋房「曬冷」招標

明報記者 林可為

新地副董事總經理雷霆回應查詢指，Wetland第3期的開售準備工作已近完成，最快下月推售。市場估計，新地最快下周上載樓書，隨後公布開售詳情。

資料顯示，Wetland第3期提供318伙，戶型與第1、2期相若，標準戶涵蓋1房至3房，預計明年11月落成，樓花期約15個月。

Wetland第1、2期共提供1409伙，1月推出至今累售單位總數直逼1400伙，估計套現約95億元，為新地今年主要賣樓收益；至於御海灣，上月推出至今累售約190伙，佔項目單位總數263伙逾七成，套現逾12億元，意味新地憑Wetland系列和御海灣，估計吸金達107億元。

Wetland 3期318伙 最快下周上樓書

部分發展商已開展下月銷售攻勢，中海外兩個現樓新盤，下月1日起共推6伙招標，其中飛鵝山道三號盡推全部5幢洋房，截標日期為11月30日。項目其中4幢洋房實用3525方呎，最大的1號屋，實用3766方呎，全部連私人泳池、均採4套房設計，各幢均內設私家升降機。中海外同系鴨脷洲南區‧左岸，亦於下月1日推出2座2樓A室招標，實用1763方呎連平台；項目上月曾透過招標售出2座33樓B室，實用1787方呎4房戶，成交價6486.8萬元、實呎3.63萬元。

SEA TO SKY將加推 擬加價5%

長實（1113）地產投資董事郭子威指，集團旗下將軍澳日出康城8期SEA TO SKY，短期內將加推新一批單位應市，個別擬加價5%。

截至昨日，本月新盤市場累錄約875宗成交，昨日3宗新界大額成交共吸金逾8400萬元，其中億京大埔白石角海日灣，售出COURT A第2座8樓B室，屬實用1411方呎3房連儲物室間隔，成交價3210.4萬元、實呎2.27萬元。

The Carmel 2800萬售69號洋房

永泰（0369）屯門青山公路The Carmel，以2800萬元售出69號洋房（連車位），實用1706方呎計連花園、實呎1.64萬元；中信泰富馬鞍山峻源，以2412萬元售出2座地下A室，實用1355方呎連花園，實呎1.78萬元。