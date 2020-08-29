亞馬遜推Halo 挑戰Apple Watch

初步價64.99美元 會籍月費3.99美元

該領域目前由蘋果智能手表Apple Watch及Fitbit的健身手環主導，後者正待監管部門批准Google對其的收購交易。亞馬遜的Halo，可根據用戶的語調，追蹤用戶的情緒狀態，另提供體脂評估等，是同類產品前所未有。用戶更可透過軟件，諮詢健身和健康習慣等問題。

亞馬遜表示，將以64.99美元的初步價格，銷售Halo手環與6個月的Halo會籍，之後將恢復至原價99.99美元。亞馬遜表示，在最初的半年會籍結束後，將自動續約，每月月費3.99美元。相比下，最新款的Apple Watch售價由399美元起，而Fitbit的設備則由69.96美元起。亞馬遜表示，用戶的健康數據在傳輸過程和雲端存儲均會加密，身體掃描圖像則會在處理後從雲端移除。該公司強調會確保用戶私隱，並承諾不會使用用戶的資料，向用戶促銷亞馬遜的健康產品。

亞馬遜近年致力發展醫療保健行業，推出了虛擬診所Amazon Care等服務。亞馬遜去年秋季也曾展示過其他可穿戴設備，包括無線耳機和內置Alexa語音助手的眼鏡，尚未推出市面。

（綜合報道）

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