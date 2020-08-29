可樂推自願離職 4000員工先獲邀

可口可樂正精簡飲料組合，專注發展較受歡迎的品牌。該公司表示，希望透過自願裁員，減少之後的強制裁員人數。在營運方面，該公司將設9個新部門，取代17個業務部門，爭取加快推出新產品，取消資源重疊。不過風險投資及裝瓶投資部門將維持不變。

聯航2850名機師或需無薪休假

此外，美國聯合航空（United Airlines）警告，若聯邦政府未能擴大對業界的援助，將在今秋要求約2850名機師無薪休假，受影響的機師相當於全體的兩成以上，是該公司歷來針對機師的最大規模減省人力計劃。達美航空及美國航空早前亦計劃，10月起分別安排1900名及1600名機師放無薪假。

代表聯合航空機師的工會稱，10月1日起將有接近1750名機師被無限期休假，另外的572名機師將在10月底起休假，而531名則會在11月底開始休假。

聯合航空表示，裁員人數是根據今年餘下時間的出行需求，以及預期飛行計劃而決定。

聯合航空尚未公布其他工種的無薪休假人數。它之前曾警告，全公司有3.6萬職位面臨風險。美國聯邦政府首筆對航空業的援助，將在9月底到期。業界正要求聯邦政府再向它們提供250億美元援助，助業界向員工發薪至明年3月。

（路透社）

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