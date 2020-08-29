居家辦公學習 PC銷售轉旺 惠普戴爾早段股價急升逾5%

密歇根大學公布，美國8月消費者信心指數終值升至74.1，高於分析師預期。美股早段微升，沃爾瑪（Walmart）與微軟聯手競購TikTok，它們股價早段升逾1%，帶動道指向上。

美消費者信心升至74.1勝預期

惠普表示，在截至7月底的第三財季， PC銷售額按年增長7％（按恒定匯率計算增長9％），筆記簿電腦銷售額增長32％。上季的整體收入按年微跌2％至142.9億美元，金額較分析師預期高出10億美元。收入輕微減少，主要由於遙距辦公令辦公室設備及打印業務的收入下滑。

戴爾亦表示，包括電腦銷售在內的消費者業務收入，上季按年增長18％。來自商業客戶的收入則按年跌11％。整體收入跟惠普一樣按年微跌，按年減少3％至227億美元，跌幅小於分析師預期。 戴爾營運總監克拉克（Jeff Clarke）稱，由於父母、老師及學區都為虛擬學習作準備，政府部門和教育領域的訂單，分別增長了16％和24％。由於師生對筆記簿電腦的需求急增，發貨有所延誤。

戴爾：教育領域訂單增24％

不過戴爾及惠普均受到辦公室業務收入減少的影響。戴爾稱，伺服器及數據存儲設備的銷售有所下降，很多客戶都轉用雲端服務。惠普則表示，雖然打印業務的收入低於電腦業務，但通常更有利可圖。不過近期多了消費者購買打印機回家。這意味他們將需要購買更多墨料及其他打印耗材，將有助提振打印業務。

惠普上季利潤下降38％至7.34億美元，調整後每股盈利49美仙，勝分析師預期。戴爾上季利潤降至10.5億美元，調整後每股盈利1.92美元，遠高於分析師預期。

美高梅酒店全美炒1.8萬人

受疫情影響，美國休閒服品牌Gap，在截至8月1日的次季轉虧，虧損6200萬美元，去年同期利潤為1.68億美元。不過網購收入按年增長95%，並新增了350萬新客戶，有助抵消門市關閉的部分打擊。該公司上季也出售了價值1.3億美元的口罩，反映零售業正積極適應疫情的影響。

此外，美高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）昨向全美1.8萬名被停薪休假的員工發離職信，意味職位永久失去。受疫情影響，美高梅在紐約州的Empire City賭場及拉斯維加斯的美高梅公園酒店(Park MGM Las Vegas)仍然關閉。在拉斯維加斯擁有大量賭場業務的美高梅，仍然受旅遊業下滑的影響。該集團今年初在美國的僱員人數達7萬人。

（綜合報道）

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