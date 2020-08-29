上季疫情影響 世華轉蝕4432萬

北美業務扭虧為盈

該集團指，馬來西亞及其他東南亞國家的出版及印刷業務，受到行動管制令影響，打擊廣告業，因此按季及按年均由盈轉虧，稅前虧損363.6萬美元；香港方面則因應經濟收縮的影響，虧損按年擴大67.33%至192.1萬美元，卻較今年1至3月份虧損收窄40%。北美分部則受惠節省成本及加拿大政府的紓困措施，扭虧為盈，獲利12.4萬美元。

旅遊活動停頓，影響到旅遊業務由盈轉虧，虧損37.4萬美元，但較1至3月收窄65%。隨著標準作業程式及社交距離已成為生活的一部分，世華將利用其印刷和數碼平台舉辦更多網絡研討會和虛擬活動，以增加收入。另由於疫情期間網上學習資源需求日益增長，出版部門已加大力度提升有關服務。

萬華虧損按季收窄

世華旗下萬華媒體（0426）上季營業額按年降42%至1047.8萬港元，令季內虧損566.1萬港元，按年擴大49.76%，但較1至3月收窄67%，不派季度息。萬華稱，期內於6月份取得保就業計劃120.2萬港元資助，同時亦確認一次性租賃修改收益171.2萬港元。隨著其於8月中出售毛記葵涌（1716）825萬股，預期確認收益約830萬港元。