比亞迪上半年收入跌 純利升

東風純利大跌65%

收入按業務劃分，比亞迪汽車及相關產品業務收入按年減少5.6%至320.72億元；手機部件及組裝業務貢獻233.8億元，按年微增0.2%；二次充電電池及光伏業務收入錄47.91億元，按年增長7.6%。

東風集團（0489）中期收入錄505.76億元，按年增長4.4%；惟股東應佔溢利按年大跌64.5%至30.18億元，主要因為銀行貸款及其他借貸利息、金融資產減值損失以及長期資產減值損失顯著增加所致；派息每股0.1元。集團上半年汽車銷售量按年減少16.7%至114.45萬輛，降幅略低於行業0.2個百分點。收入按業務劃分，乘用車銷售收入約594.35億元，按年挫23.2%；商用車錄得428.31億元，按年增加11.5%。

東風預料，汽車行業受疫情影響、經濟下行及居民收入、消費信心短期受損等因素影響，2020年汽車市場仍出現較大跌幅，行業預測銷量下跌約7.3%。

長城汽車純利跌24.5%

長城汽車（2333）亦公布，上半年收入按年跌13.2%至359.29億元；純利11.46億元，按年跌24.5%，不派息。期內汽車銷量近39.98萬輛，按年下跌13.1%。當中，海外銷量近2.64萬輛，按年增加1.7%。集團解釋，中期純利下跌，主要受新型肺炎疫情影響，導致汽車銷量按年減少；以及繼續加大研發投入所致。