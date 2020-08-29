內媒：12內房須交「減債」方案

傳定「三道紅線」 管控房企債務

內地近日盛傳，監管部門月中定下「三道紅線」，包括剔除預收款後的資產負債率大於70%、淨負債率大於100%、現金短債比小於1倍。內地《經濟參考報》昨報道，當局要求上述12家房企須於9月底上交「降檔（減速）」方案，包括一年內如何降檔、3年內如何全面完成符合「三道紅線」的調整。若未達標，監管當局將要求金融機構對相應房企的全口徑債務進行限制；2021年1月1日起全行業將全面推行相關規則。

不過，新浪財經同日引述消息報道，12家重點房企是被要求在下月底前提交最新資產負債表，而非減負債方案。不少內地券商紛紛為房企「把脈」，當中中信建投及國泰君安按2019年度數據測算，已超過「三道紅線」、被劃為「紅檔」的房企包括中國恒大、融創、綠地、富力，以及已陷資金鏈危機的泰禾（深：000732）（見表）。

萬科：會認真研究盡快適應

被問到有關「三道紅線」的影響時，萬科總裁兼首席執行官祝九勝昨在業績會上表示，從媒體報道看來，監管當局是為了規範行業和防範金融風險等角度推出政策，公司會認真研究，盡快適應，不過公司向來「現金為王，手有餘糧」。

至於泰禾集團上月獲萬科斥24億元入股近兩成，祝九勝指出，入股成為泰禾第二大股東是否成功，取決於三個要素，包括泰禾自身的「求生欲」、金融機構的理解程度，「泰禾現在確實是過度負債的，如果要求還本付息就會現金流斷裂，要麼集體沉船，要麼集體上岸」、最後是「福建省政府和信用辦會以什麼姿態、什麼方案來應對」。