內銀讓利拖累 交行上季少賺三成 減值損失倍增 分析料行業已見底

明報記者 歐陽偉昉

招行同期純利跌13%

總結上半年，交行純利為365.05億元，按年下跌14.6%，招行同期純利為497.88億元，按年下跌1.63%。

內銀純利在第二季按年急跌，主要受期內信用減值損失急增影響，交行第二季按年上升近一倍至214.41億元，招行同期按年上升23.6%至200.89億元。

兩行不良貸款率齊升

截至6月底，交行不良貸款率為1.68%，按季升0.09個百分點，招行為1.14%，升0.03個百分點。交行首席風險官張輝表示，上半年該行處置了343億元不良貸款，下半年將進一步加強處置力度，貸款結構有所改善，有信心下半年不良貸款率可保持穩定。

上半年交行淨利息收益率為1.53%，按年跌0.05個百分點，招行為2.5%，按年跌0.06個百分點。

交行副行長郭莽表示，利潤下跌亦受銀行企業讓利影響。該行延期付息還本涉及1700億元貸款，上半年已減低貸款利率0.31厘，合共讓利140億元。交行第二季淨息差按季跌0.03厘，郭莽表示下半年息差仍會承壓但降幅可控，該行會加強控制負債成本，下半年計劃將利息成本較高的大額存單、公司結構性存款規模各減500億元。

交行半年讓利140億

雖然內地經濟已在3月起開始見復蘇，但信用減值損失在第二季才開始急升，富瑞集團中國金融業首席分析師陳姝瑾認為是與監管機構取態有關，因為上半年央行措取寬鬆貨幣政策，有困難的企業很易向銀行獲得貸款，需要一段時間才會在帳目反映，因此要求銀行增加撥備，為未來資產質量承壓作準備。

陳姝瑾認為以單季計算，第二季利潤或已見底，因為銀行讓利需有限度，最壞情况也不會令銀行的全年利潤按年下跌超過25%，否則會影響銀行資本充足率下降，危及金融體系穩定。另外7月中國工業企業利潤按年增長已近20%，「輸血」的需要減少，減少銀行讓利壓力。

該行預期內銀行業全年利潤按年下跌5%至15%，若以中位數10%計算，下半年利潤跌幅會小於第二季的24%。