中信半年少賺兩成 董事長：正「瘦身健體」

金融業務少賺14% 地產業務持平

該集團指出，金融業務期內受疲情及經濟下滑影響，無論中信銀行（0998）及中信信託，均需作大幅撥備，這不單影響到兩者期內的淨利潤按年跌9.8%及35%，只賺255億元及11億元，亦由於兩者貢獻減少，令整體金融部門少賺13.98%，只賺219.48億元。房地產業則獲利35.28億元，基本與去年持平，盈利主要來自持有中國海外（0688）10%權益的收益、中港兩地租金，及Kadooria和愉景灣售樓交付後收益入帳帶動。

能源業務賺7.1億 製造業利潤跌20%

此外，期內中信資源（1205）錄得虧損，但是資源能源板塊則受惠於財務投資收益增加，及中信澳礦受惠於鐵礦石價格表現強勁兼持續獲利，因此該板塊仍然獲利7.06億元，但按年少賺66.27%。在製造業務方面，期內由於集團在中信特鋼及中信戴卡的權益減少，加上供應鏈受阻，因此影響到該部門淨利潤按年跌20%至28億元。