百勝中國在中國經營肯德基、必勝客、小肥羊和塔可貝爾（Taco Bell）等品牌，據彭博報道，百勝中國下周在港招股，料於9月正式在港掛牌，集資20億美元（約156億港元），花旗、瑞銀及招銀國際亦會負責上市事宜。集團第二季收入按年下跌11%至19億美元，純利亦跌26%至1.32億美元，因應疫情首季約有35%分店需要暫時停業，至第二季已近乎全部重新營業。

內地醫院營運商 研明年港上市

據外電報道，在美上市、內地民營醫院營運商新風醫療正研究在港第二上市。公司管理層於分析員會議指出，已討論在香港第二上市的計劃，並與監管機構進行了初步溝通，最快或於明年在港掛牌。根據公司網站，新風醫療在中經營9間醫院和18間診所，亦有2間醫院在建。

另外，據聯交所網頁顯示，澳門機電工程服務工程承建商濠江機電通過上市聆訊，創陞融資為獨家保薦人。根據招股書，公司去年在澳門機電工程服務工程承建商中排名第5，所佔市場份額約為1.9%，去年全年收入2.4億澳門元，按年上升8.9%，除稅前溢利4599.4萬元澳門元。