南方追貨 帶動科指曾飈近3%

科技指數早段曾大升204點或2.7%，創新高7745點。收市前升幅收窄，全日報7580點，升0.53%，成交590.8億元。科指本周累計升5.75%。

小米騰訊中芯吸北水逾15億

北水昨日淨買入42.65億元，其中掃貨前三位均為科指成分股，其中小米（1810）錄淨流入7.73億元，騰訊（0700）獲北水淨流入5.3億元，中芯國際（0981）淨流入2.21億元，3股共吸逾15億元。北水昨日則大手沽美團（3690）、金山軟件（3888），分別錄淨流出1億元及1.51億元。

科指成分股中以小米跑出，股價連續兩日飈升後，昨日又見新高23.85元，即最多曾升11%。收市前回軟，報22.5元，升5.4%，成交139.12億元。美團昨日亦曾破頂見274.4元，惟收市前急挫，全日收報265.2元，倒跌2.14%。二、三線科技股接力炒，遊戲股心動（2400）升6.9%，報41.1元，聯想集團（0992）升4%，報5.2元。

科指龍頭股則承受沽壓，騰訊跌3.1%，報540.5元。京東（9618）本周曾創新高，昨日回吐2.6%，報308.4元。阿里巴巴（9988）跌1.3%，報277元。此外，遊戲股網龍（0777）為表現最差的科指成分股，前日收市後公布業績，昨日股價應聲大跌，全日挫15.5%，報21.05元。

金管局再沽港元 銀行體系結餘撲2000億

此外，金管局昨早再接熱錢，於紐約時段沽出11.62億港元，連同早前向銀行體系注入的34.88億元，累計注入46.5億港元。8月31日（下周一）銀行體系總結餘將增至1930.67億港元。