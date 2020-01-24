中港ETF互掛獲批 各兩隻上市

未透露ETF名稱投資範圍

證監會批准的兩隻內地ETF，將通過人民幣合格境外機構投資者（RQFII）資格，並會將其總資產淨值的90%或以上，分別投資於一隻目前在深交所上市的ETF；相對地，中證監批准的兩隻在港ETF，則會獲得合格境內機構投資者（QDII）資格，分別將其資產至少90%投資於一隻目前在港交所上市的ETF。

證監會表示，ETF互掛的落實體現內地與香港資本市場進一步深化合作，讓香港及內地的投資者通過投資對方的市場獲得更多的投資機遇和產品選擇。證監會指出，涉及ETF將會根據現行的上市程序，於各自的交易所上市。

早在今年1月，時任財經事務及庫務局長的劉怡翔曾表示，ETF互聯互通可能會在今年以「某種形式」推出，例如以其他方法進行兩地互相配對掛牌等。但這並不代表ETF通日後都是這樣進行，證監會發言人昨晚指，仍在與中證監商討及籌備ETF通。