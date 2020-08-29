港交所：不評論 證監：了解中

開市前時段監管寬鬆

一般而言，交易所買賣基金（ETF）須遵守證監會《單位信託及互惠基金守則》內容，惟其中條文並無法律效力，僅屬指引性質。此外，證監此份《守則》中主要規定發行商責任、披露等，至於莊家，則主要受港交所規管。

港交所今年力谷ETF市場，6月剛剛實施提升莊家責任的有關規定，但隨即出現此次「偏離」事故。市場莊家有責任改善流通量、縮窄差價，港交所最新提出要求莊家提升最低市場參與度，便是希望其可承擔更多責任。

但根據《證券莊家規例》，對於莊家責任時段的定義反而不包括開市前時段。守則顯示，「莊家盤」、「最低參與比率」均明言，是在「持續交易時段」內輸入的買賣盤以及參與的比例。而持續交易時段，即僅包括早上9時30分至12時，下午1時至4時，不包括開市前及收市競價時段。

研開市前時段限價 新股ETF不適用

至於開市前交易時段的監管應否收緊？事實上，港交所早前曾推出諮詢，建議優化開市前時段，包括設定該時段的價格限制，上下不得超過前一日收市價的15%。然而，這價格限制不適用於首次公開發行的股份或ETF，因此，即使是已優化後的機制，亦未能防止今次事件發生。