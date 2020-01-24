科指ETF開市前爆升 偏離淨值1.7倍 高位接貨共蝕740萬 散戶參與初始投資惹質疑

明報記者 廖毅然、馬迪帆

華盛讓散戶參與 似抽新股

ETF的原意是追蹤指數的表現，因此ETF的價格，會保持與其單位資產淨值接近，雖偶然會有溢價或折讓，但每隻ETF同時都會有至少一個流通量提供者（俗稱莊家），去維持市場供求平衡，以免價格偏離資產淨值太遠。然而，今次離奇高價出現在開市前交易時段，而按規定，莊家在正式開市後才可以出手。

有不願具名的ETF業界人士指，ETF設有初始投資，原意是讓機構投資者在ETF上市前大手認購，以供發行商買貨，而機構投資者一般不會在首日便沽貨；但南方東英今次的合作伙伴華盛證券，容許普通散戶參與初始投資，以致有不少散戶像「抽新股」一樣炒作供求關係，在上市前認購該ETF，繼而首日以超高價掛出沽盤，卻又竟然引來散戶接貨。

南方李雪恒：買ETF不應急於部署

對於與華盛的合作，是否造成今次亂象的主因，南方東英首席ETF策略師李雪恒沒正面回應，僅一再提醒投資者，在買賣之前應要謹慎了解ETF價格與其資產淨值是否存在合理的溢價水平，強調投資ETF時不應急於部署，以免造成高追。

由於開市前做出20元的離奇高價，據彭博數據，該ETF的兩個莊家，分別是DRW Singapore Pte. Ltd及Flow Traders Hong Kong Limited，在開市後一直出手壓價，但其間仍有不少交易在10元至20元之間成交，約3分鐘後，該ETF回落至8元左右。但至早上約11時再飈高，介乎8至9.3元之間，即較起始價升6.7%至24%，但昨日科指其實早段最多曾跌逾1.4%，在早上約11時亦最多只升1.4%，即當時該ETF價格仍然大幅偏離指數表現。

首日上市成交逾30億創紀錄

李雪恒解釋，由於二級市場購買需求量巨大，供不應求，造成ETF價格出現較高溢價。他強調該行已和莊家合作，盡量發行新單位，以滿足市場需求。而事實上，南方東英全日新增約30億元的單位，而該ETF在下午時段的價格已回復合理水平，收市報7.615元，僅較資產淨值溢價約0.46%。全日成交30.45億元，是歷來本港首日上市成交最多的ETF。