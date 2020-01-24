傲寓最快下月推 涉144伙

1房戶佔六成

傲寓屬其士全新住宅品牌「LE MOMENT 」頭炮，其中開放式戶佔46伙、1房開放式廚房單位佔88伙，另設10伙特色戶，其中1房戶佔項目單位總數約六成。

新盤市場本月迄今累錄約870宗成交，昨天單日錄約8宗成交，其中不乏大額成交，新世界（0017）西貢清水灣傲瀧，新沽出第1座5樓A室，屬實用面積1945方呎4房間隔，成交價6521.4萬元、實呎3.35萬元；傲瀧提供的分層單位，現僅餘一伙待售。

傲瀧4房戶6521萬沽

恒地牽頭的馬鞍山迎海，透過招標售出4期迎海‧駿岸6座8樓A室，屬實用面積1454方呎4房雙套戶，成交價2500.88萬元、實呎1.72萬元。迎海系列5月至今累售32伙特色戶和4房大戶，套現逾12億元。

SEA TO SKY昨連沽3伙

將軍澳日出康城商場「The LOHAS康城」首階段開幕後，長實（1113）地產投資董事郭子威表示，集團旗下日出康城SEA TO SKY銷情受帶動，昨日連售3伙，其中一伙為1座中座A室四房戶，成交價1743萬元、實呎1.61萬元。

新冠疫情稍紓緩，英皇（0163）屯門小欖洋房項目珀居，上載新銷售安排，下周二（9月1日）起推出8號洋房招標；洋房實用2761方呎連花園；珀居2018年開售至今累售13幢洋房，套現逾12億元，只餘上述8號洋房待售。另今年5月底美國政府推出南區壽山村道37號項目招標、並於上月底截標，市場日前盛傳項目由長實以28億元中標，長實昨發聲明指，澄清有關消息為錯誤。