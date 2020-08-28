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山頂裕熙園洋房2億沽 低8年前一成

【明報專訊】疫情下部分豪宅業主願意減價，市場連錄多宗逾億元豪宅成交，其中前特首梁振英鄰居、山頂貝璐道裕熙園一幢洋房，最新劈價6800萬元，以2億元易手，比8年前同類洋房成交價低一成。

香島道洋房呎價9.5萬易手

上述裕熙園一幢洋房，實用面積3436方呎，市場消息指原以2.68億元放售，最新以約2億元易手，劈價6800萬元或25%，實呎58,207元。資料顯示，毗鄰一幢面積相同的洋房，2012年便由資深投資者周啟邦夫人譚月清或有關人士以2.2億元購入，現成交價較8年前低約一成。原業主2000年以4280萬元購入，現劈價後帳面仍獲利1.57億元或3.6倍。

香島道40號一幢洋房，實用面積3148方呎，以約3億元售出，實呎9.5萬元。原業主2005年以約1.48億元購入，持貨15年，帳面獲利1.52億元或逾一倍。

DIVA東環業主移民沽貨

此外，市場消息又指，已故賭王何鴻燊的心腹、藝人何艷娟前夫吳志誠所持的西貢銀線灣道1號屋地，據悉曾以4.38億元放售，最新以約3.68億元售出，減價7000萬元，項目佔地12,440方呎，現有物業實用面積6720方呎，若以3.68億元計，實呎近5.5萬元。

另方面，不少業主趕移民低價沽貨，中原分行分區聯席董事楊振星表示，天后DIVA頂層連天台特色戶，實用面積717方呎，3房1套連多用途房間隔，附設天台，原業主打算移民英國，以1750萬元沽出該特色戶，實呎24,407元，成交價和呎價均為屋苑紀錄新高。原業主2014年1637萬元買入單位作自用，持貨6年，帳面獲利113萬元或7％，料扣除入市稅項及雜費後，僅獲微利離場。

同時，美聯高級營業經理張少勛表示，東涌東環6A座高層2室，實用面積642方呎，3房1套間隔，以780萬元沽出、實呎12,150元。資料顯示，同類單位1A座高層6室，面積和間隔相若，本月中以815萬元易手，亦即現時新成交價，較對上同類戶型的價位回落35萬元或4%。原業主因要移民，故以低市價賣樓。原業主2015年2月726萬元購入，帳面獲利54萬元或7%。

相關字詞﹕東環 裕熙園 梁振英 香島道 銀線灣道 吳志誠 何艷娟 減價成交

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