建灝羅建一等掃平貨 3410萬購尖沙嘴舖

據悉，原業主2012年2月以3980萬元購入商舖，早前淪為銀主盤，現以3410萬元易手，8年間貶值570萬元或14%。該舖買家為堅賦有限公司，公司董事為「針織大王」羅定邦六子羅家駒、其妻伍順儀，以及二人的兒子、建灝地產集團首席行政總裁羅建一。

資料顯示，建灝集團去年中向資本策略（0497）以17.6億元購入亞士厘道21至21A號舊樓、亞士厘道23至25號雅士利中心及亞士厘道27號Ashley27。市場預計，羅氏購入商舖或作私人投資用途。

「街市大王」3680萬購土瓜灣舖

民生商舖亦獲追捧，土地註冊處顯示，土瓜灣九龍城道41號地舖，面積約800方呎，同在本月中、金管局非住宅物業「減辣」前以3680萬元易手，呎價4.6萬元。新買家為澐達有限公司，公司註冊董事為有「街市大王」之稱的建華集團董事長文景華。

資料顯示，文景華自2014年11月起已租用上述商舖，當時月租約7.5萬元，即現時租轉買。原業主為資深投資者鄭朝順及有關人士，2004年6月斥455萬元購入，持貨逾16年，帳面獲利3225萬元或逾7倍。