減辣滿一周 工商舖價跌量升 中環皇后大道中現14間吉舖 業界料蝕讓潮持續

明報記者 甘潔瑩、歐陽慧恩

美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，政府放寬工商舖按揭成數，短期對工商舖市場注入強心針，惟目前經濟前景不明朗，難以大幅扭轉市况，雖然如此，市場尚有不少利好因素，如疫情放緩、中資公司來港上市等，預計今年下半年成交量可達2600宗，較今年上半年近1400宗增加近一倍，預計全年可達4000宗水平。

美聯工商舖料舖租全年跌一半

過去一周，工商舖以舖市交投佔最多，共錄22宗，當中不乏劈價成交，繼日前旺角警署對面商舖劈價逾千萬元易手後，昨日市場再錄得劈價成交。西營盤德輔道西247號地下舖，面積700方呎，原業主原以1900萬元放售，近日劈價500萬元或26%至1400萬元易手，呎價2萬元。雖然原業主大幅減價，但由於早於2009年10月以900萬元買入，帳面仍獲利500萬元或56%。

美聯旺舖董事盧展豪指，「減辣」後商舖成交明顯增加，但以細銀碼舖為主，部分更屬蝕讓成交，由於疫情仍然反覆，預計未來一至兩年全球旅遊業未必能完全復蘇，零售業仍然嚴峻，預計商舖蝕讓潮將持續，而核心區仍有大量吉舖，料舖租全年將跌40%至50%，但民生區舖租金則全年跌近20%。

此外，黃漢成呼籲，政府放寬非住宅物業的按揭成數，可以累退式計算，成交價2000萬元以下物業可借七成，成交價2000萬至5000萬元可借六成，而成交價5000萬元或以上的可借五成；同時，他還建議政府把工商舖印花稅由現時最高的8.5%，降至4.25%，即2013年工商舖辣招生效前的稅率，以刺激買家入市的意欲。

萊坊：港島商廈租金料跌兩成

另萊坊最新《香港每月物業市場報告》指，中環皇后大道中現有14間空置商舖，情况罕見，不少奢侈品牌店舖結業，令該地段租戶組合轉變，同時餐飲業在疫情中大受打擊，料至今年底整體空置率將攀升至11%以上。報告又指，本港企業撤出核心區趨勢持續，全年港島區寫字樓租金預測，將由原先估計的今年下跌10%至12%，調整至15%至18%。