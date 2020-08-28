湯文亮：從英國樓熱賣看港樓

我認為現在能夠去英國買樓坐移民監都是有米的人，就算在英國買樓都不用賣香港樓，就算那些人賣樓，都唔會影響樓市，因為有很多內地優才在香港住滿7年，他們可以隨時買樓而不用付特別印花稅，那些購買力可以抵消賣樓移民英國的人。

政府在2013年推出BSD等辣招，扼殺了內地人在香港買樓的機會，但無形中令他們賺得更多錢。據統計，大多數內地城市樓價升幅比香港大得多，當日不能夠在香港買樓，今日可能買到更大、位置更佳的住宅單位。

而且，我們還有一大堆購買力，就是那些未住滿7年的內地人，如果疫情持續，政府派錢派到乾塘，在沒有更好辦法之下可能要被迫取消BSD等特別印花稅，如果係就大鑊，購買力同時被釋放出來，情况好似現在英國樓一樣，甚至有過之而無不及，香港樓價有機會暴升而非大跌。

市價成交 被演繹為劈價賣樓

老友條氣當然唔順，佢話現在劈價、蝕讓個案又如何解釋？現在的所謂劈價，就是那些打算賣樓業主原本叫價進取，偏離了市值，到最後還是以市價成交，這樣都被渲染為劈價，連美領事賣樓也不例外，最初的時候有分析員估值100億元，現在據聞以28億元賣走（長實已否認中標），唔通話美領事劈價七成？其實28億就是市價。

至於蝕讓，應該大多數是新樓盤買家，他們在買新樓的時候，隨時可以得到地產商巨額回贈，現在只是蝕3幾個巴仙，其實只是賺少一些而非蝕讓。不過，報章從來沒有提及那些巨額回贈，老友話我死都拗番生，走了。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]